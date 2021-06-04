Юлия Артюх: из самодостаточных, умных, гордых людей холуев не сделаешь

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх с рубрикой «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Действие. Сколько действий произошло вокруг нашей страны под грифом «во имя народа»? Однако санкции, которые вводят иностранные государства, никак народными и во благо людей не назовешь. Юлия Артюх:

Любое действие влечет последствия и позволяет дать тебе некую характеристику. Если ты взял в руки микрофон – это еще не значит, что ты журналист, если ты взял в руки оружие – это еще не значит, что ты убийца. Но если ты состоял в боевом радикальном подразделении, участвовал в карательных операциях против мирных жителей, был на поле боя и даже был ранен, то кто ты? Балерина?

Юлия Артюх:

Роман Протасевич – фигура, вокруг которой последние две недели бушуют страсти. Из этого парня с его немирным послужным списком пытаются сделать невинную овечку. Мама с папой бегают по городам Польши с митингами в поддержку сына. Рассказывают, как это бесчеловечно – задерживать несчастного боевика Ромку. Забыв, наверное, как в юности уже бчбнутый сынок сбегал из дома, скрывался от правоохранителей и раздавал интервью, зарабатывая баллы перед будущими работодателями. Однако это полбеды. Юлия Артюх:

Дальше хуже, и я сразу к 2014 году. Ромка желал воевать, неоднократно говорил об этом. И жажда крови таки привела его в Украину, прямиком в неонацистский «Азов». Теперь всем вопящим за свободу воина Светы предлагаю посмотреть кадры «трудов журналистского «Азова». Подробнее в видеоматериале. Юлия Артюх:

На кадрах убитые мирные жители. Думаю, этим многое сказано. С кем воевал Рома, кого убивал в Украине. А самое главное – для чего белорусскому выходцу нужен был этот страшный, чудовищный опыт. Понимаете, зачем?

Юлия Артюх:

Я уже как-то говорила, что войну коллективный Запад проводит не против Лукашенко, а против нас с вами, против народа Беларуси, не уважая в том числе наш выбор. Из самодостаточных, умных, гордых людей холуев не сделаешь. Не нужны мы им, очистить землю хотят. Юлия Артюх:

Кстати, по поводу принудительной посадки самолета Ryanair в Германии. Не поверите, никаких «действий». Никаких возгласов, расследований. Зеленский даже не пикнул в сторону Меркель. Где санкции, Володя? Двойные стандарты? Да ну шо вы! Просто это другое. Еще неадекватнее повел себя мэр города Риги, сняв государственный флаг нашей страны. И все это во время чемпионата мира по хоккею, который проходит как раз там. Гостеприимство, как и вся организация чемпионата, оказалось не то что ниже плинтуса, а перешло границы здравого смысла и закона. Затем депутат Сейма Латвии и вовсе предложил взять в заложники нашу хоккейную команду. Что это? Терроризм? Да ну шо вы. Это другое.