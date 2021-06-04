Покажут спецтехнику и проведут реконструкцию военных действий. Что на «Кургане Славы» можно увидеть 5 и 6 июня?

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Курган Славы» продолжается проект, посвященный Году народного единства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На выходных, 5 и 6 июня, свою технику представит Минская областная организация ДОСААФ.

Они покажут учебные автомобили, беспилотные летательные аппараты, а также расскажут про подготовку специалистов. Продемонстрируют и развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта.