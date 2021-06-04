Представитель «Белавиа»: они пытаются устранить достойного конкурента с рынка авиационных перевозок

Александр Липавский, председатель первичной профсоюзной организации авиакомпании «Белавиа»:

Мы опережаем ведущие европейские авиакомпании. Я расцениваю применение этих дискриминационных мер, к сожалению, как действия недобросовестных конкурентов, которые пытаются устранить с обострившегося сегодня рынка авиационных перевозок на фоне пандемии, устранить в нашем лице, в лице авиакомпании «Белавиа», достойного конкурента.

Михаил Орда: за несколько недель «Белавиа» понесла серьёзные потери, которые исчисляются сотнями тысяч долларов