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Представитель «Белавиа»: они пытаются устранить достойного конкурента с рынка авиационных перевозок

04 июня 2021 14:22
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Новости Беларуси. ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза в отношении «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О механизмах реализации данной инициативы шла речь на встрече председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды с коллективом авиакомпании.

Представитель «Белавиа»: они пытаются устранить достойного конкурента с рынка авиационных перевозок -1

Александр Липавский, председатель первичной профсоюзной организации авиакомпании «Белавиа»:
Мы опережаем ведущие европейские авиакомпании. Я расцениваю применение этих дискриминационных мер, к сожалению, как действия недобросовестных конкурентов, которые пытаются устранить с обострившегося сегодня рынка авиационных перевозок на фоне пандемии, устранить в нашем лице, в лице авиакомпании «Белавиа», достойного конкурента.

Михаил Орда: за несколько недель «Белавиа» понесла серьёзные потери, которые исчисляются сотнями тысяч долларов

Представитель «Белавиа»: они пытаются устранить достойного конкурента с рынка авиационных перевозок -4

Федерация профсоюзов не оставит без поддержки коллектив «Белавиа» и работников других компаний, которых хоть как-то затронули ограничения.

# Авиасообщение # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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