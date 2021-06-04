Каждый год тут появляются новые деревья. В Крупках обновили аллею, посвящённую погибшим воинам-интернационалистам

Новости Беларуси. В Крупках обновили аллею, посвященную погибшим воинам-интернационалистам Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждый год здесь появляются новые деревья и экспонаты (как военная, так и современная техника). В этот раз высадили 138 саженцев, в том числе 7 плакучих берез в честь уроженцев Крупского района, погибших в Афганистане. Такие деревья станут символом скорби о павших героях. К слову, помимо берез в Крупках высадили 131 тую в память о воинах-интернационалистах Минщины.

Юрий Доржиев, ветеран войны в Афганистане:

Памятник от нас, чтобы помнило молодое поколение, поняло, видело, что заботятся о памяти тех, кто погиб. Очень много ушло уже после Афганистана. Почти половина нашего состава. Сейчас осталось уже меньше.

Николай Лемех, председатель Крупской районной общественной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Нами проводятся встречи со школьниками, чтобы подготовить, рассказать детям о тех событиях, которые проходили в Афганистане. О тех событиях, которые были в Великую Отечественную войну, о мужестве наших земляков, дедов.