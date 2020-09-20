«Было время, когда у нас за места в очереди стояли». В областных библиотеках Беларуси рассказали о редких изданиях и будущем книг
Новости Беларуси. Вы знали, что в Гродно находится первая публичная библиотека страны? Храму знаний имени академика Карского 190 лет. За эти годы она находилась на территории сразу трех государств: Российской империи, Польши и Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Лидия Мальцева, директор Гродненской областной научной библиотеки имени Е. Ф. Карского:
Было время, когда у нас за места в очереди стояли, так же как, вот ваши мамы помнят, в Национальной, чтобы занять место в читальном зале, вставали ранним утром. Было время, когда я, директор, стеснялась спуститься вниз, потому что там люди в обед стояли за книгами, как за хлебом.
Некоторые приходят просто для души. Знаете, книгу возьмут на абонементе, а здесь приходят, с выставки возьмут книжечку, постоянно здесь сидят люди. Они мне говорят, что они здесь душой отдыхают.
Дмитрий Боярович:
Какое будущее вы видите у библиотек? Не иссякнет ли интерес и спрос вообще к книге? Как должны библиотеки соответствовать веяниям времени?
Лидия Мальцева:
Должен быть информационный ресурс и рядом книга. И я как библиотекарь с таким стажем хочу, чтобы все-таки побеждала книга. Я уверена, пройдут годы, будет оцифрован весь фонд и Республики Беларуси библиотек.
Попасть в отдел редкой книги здесь не так-то просто. Его охраняет толстая дверь. В этом здании раньше располагался банк, здесь хранились драгоценности.
Самый старый экземпляр (католический молитвослов на польском языке) датируется 1719 годом. Своеобразный «духовный сейф», в котором сейчас вместо материальных запасов уникальные книги, доступен каждому читателю.
Цену такому «скарбу» как нигде знают в Могилевской областной библиотеке. Во время фашистской оккупации здесь удалось сохранить треть фонда: 25 тысяч экземпляров. Сотрудники библиотеки, на время ставшей подпольным центром, через который передавали секретную информацию на фронт, зарывали книги в землю, прятали на чердаках.
Галина Дятлова, главный библиотекарь Могилёвской областной библиотеки им. В. И. Ленина:
Сохраняли энциклопедические издания, научно-популярные издания. К примеру, «Малая советская энциклопедия» 1939 года. Художественную литературу, классиков русской, белорусской литературы. К примеру, сочинения Майкова 1888 года.
Илона Сорокина, директор Могилевской областной библиотеки им. В. И. Ленина:
Мы единственные, кто хранит все газеты Могилевской области, это все районные газеты начиная с 50-х годов. И любая уважающая себя организация, предприятие, учреждение, когда пишут историю свою, они приходят к нам, пользуются фондом этих газет. На основании этих газет они составляют хроники.
Какими станут библиотеки через 10-15 лет? Будут ли они в принципе существовать? Что произойдет с печатной книгой? Точки над «и» здесь расставит лишь время. Но ясно одно: продолжение этой истории следует.