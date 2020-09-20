«Было время, когда у нас за места в очереди стояли». В областных библиотеках Беларуси рассказали о редких изданиях и будущем книг

Новости Беларуси. Вы знали, что в Гродно находится первая публичная библиотека страны? Храму знаний имени академика Карского 190 лет. За эти годы она находилась на территории сразу трех государств: Российской империи, Польши и Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лидия Мальцева, директор Гродненской областной научной библиотеки имени Е. Ф. Карского:

Было время, когда у нас за места в очереди стояли, так же как, вот ваши мамы помнят, в Национальной, чтобы занять место в читальном зале, вставали ранним утром. Было время, когда я, директор, стеснялась спуститься вниз, потому что там люди в обед стояли за книгами, как за хлебом. Некоторые приходят просто для души. Знаете, книгу возьмут на абонементе, а здесь приходят, с выставки возьмут книжечку, постоянно здесь сидят люди. Они мне говорят, что они здесь душой отдыхают.

Дмитрий Боярович:

Какое будущее вы видите у библиотек? Не иссякнет ли интерес и спрос вообще к книге? Как должны библиотеки соответствовать веяниям времени?

Лидия Мальцева:

Должен быть информационный ресурс и рядом книга. И я как библиотекарь с таким стажем хочу, чтобы все-таки побеждала книга. Я уверена, пройдут годы, будет оцифрован весь фонд и Республики Беларуси библиотек. Попасть в отдел редкой книги здесь не так-то просто. Его охраняет толстая дверь. В этом здании раньше располагался банк, здесь хранились драгоценности. Самый старый экземпляр (католический молитвослов на польском языке) датируется 1719 годом. Своеобразный «духовный сейф», в котором сейчас вместо материальных запасов уникальные книги, доступен каждому читателю.

Цену такому «скарбу» как нигде знают в Могилевской областной библиотеке. Во время фашистской оккупации здесь удалось сохранить треть фонда: 25 тысяч экземпляров. Сотрудники библиотеки, на время ставшей подпольным центром, через который передавали секретную информацию на фронт, зарывали книги в землю, прятали на чердаках.

Галина Дятлова, главный библиотекарь Могилёвской областной библиотеки им. В. И. Ленина:

Сохраняли энциклопедические издания, научно-популярные издания. К примеру, «Малая советская энциклопедия» 1939 года. Художественную литературу, классиков русской, белорусской литературы. К примеру, сочинения Майкова 1888 года.