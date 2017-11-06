Праздничные выходные: на границе с Польшей и Литвой большие очереди

Новости Беларуси. Очереди на выезд из Беларуси собрались на протяжении почти всей границы. Как сообщают в Госпогранкомитете, затруднено движение в направлении Польши и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с большими праздничными выходными. Традиционно в такие дни белорусы отправляются в соседние страны. Всего въезда в Польшу ждут свыше полутысячи легковых автомобилей и еще больше полутора сотен фур. На литовском направлении скопилось около 400 легковушек и 350 большегрузов. Около 200 машин направляются в Латвию. Меньше всего их на белорусско-украинской границе. Здесь очередей практически нет.