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«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник

06 ноября 2017 15:22
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Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжет просто грезит работой в милиции. Особенно 5-летнего Арсения завораживают автомобили с проблесковыми маячками.  И сегодня благодаря родным и сотрудникам ГАИ, мечта стала чуть ближе к ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-1

Свое 5-летие Арсений вряд ли когда-нибудь забудет. Это уже не простой день рождения. Это день, когда исполнилась большая мечта маленького мальчика.

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-3

Не питая особой надежды, крёстная все же обратилась в милицию с вопросом: есть ли хоть малейшая возможность дать ребенку прикоснуться к службе, увидеть ее изнутри? Ответ пришел через несколько дней.   

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-5

Ольга Власова, крёстная мама Арсения:
Мы понимаем, что у сотрудников правоохранительных органов свои задачи. Они в плотном графике работают. Когда нам ответили, для нас это стало немного шоком. Мы действительно не могли поверить, что к нам приедут, прокатят его на машине. Это же не просто он поздоровается за руку, а действительно его провезут.   

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-7

Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Данное обращение было, конечно, неожиданное такое, но дети – это наше будущее. Тем более, когда человек хочет стать сотрудником, в наши ряды вступить. И мы хотим, чтобы такие сотрудники у нас были в будущем. И поэтому мы с удовольствием отреагировали на это обращение. И готовы устроить ребенку, насколько это возможно, праздник.

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-9

И вот уже вместо игрушечной рации в руках у мальчика – блок управления проблесковыми маячками и сиреной. А впереди – поездка на настоящей служебной машине!

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-11

Журналист:
А почему ты хочешь стать милиционером?

Арсений:
Потому что это так важно: присоединиться к милиции, помогать им. У меня есть канат, и я тренируюсь и подтягиваюсь, чтобы стать полицейским, милицейским.

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-14

Поверить в происходящее ребенку сложно. Но Арсений не теряется, успевает пообщаться с каждым из гостей в форме.  Здесь же получает первый урок юного регулировщика. И честно пытается запомнить основные жесты и их значение.

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-16

Событие, маленькое в масштабах страны, но великое для одного ребенка. Теперь Арсений точно знает, что мечтать – не вредно и всё – возможно.

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-18

«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник-20

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт # Ольга Власова # Роман Лашкевич

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