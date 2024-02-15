Являются ли постоянные опоздания болезнью? Объяснил магистр психологии

Являются ли постоянные опоздания на работу психологической болезнью? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Денисом Северовым, магистром психологии.

Денис Северов, магистр психологии:

Когда человек приходит вовремя, у меня и сознательно, и бессознательно возникает эмоция восхищения. Тут же возникает ощущение того, что этот человек умеет управлять собой и своим временем. Если мы говорим про проблему, то вряд ли это можно рассматривать как болезнь. Скорее, какая-то болезнь психологическая, психиатрическая может приводить к опозданиям. Например, синдром дефицита внимания и гиперактивности, депрессия. Человеку становятся безразличны другие люди, время, свои желания, чужие желания. Дня него формат времени достаточно субъективный.

Юрий Царев, ведущий:

А если человек опаздывает, но предупреждает?

Денис Северов:

Разные моменты в объяснении причин. Можно называть достойные причины, но при этом оправдываясь. Оправдываться не надо.