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Являются ли постоянные опоздания болезнью? Объяснил магистр психологии

15 февраля 2024 08:39
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Являются ли постоянные опоздания на работу психологической болезнью? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Денисом Северовым, магистром психологии.

Являются ли постоянные опоздания болезнью? Объяснил магистр психологии-1

Денис Северов, магистр психологии:
Когда человек приходит вовремя, у меня и сознательно, и бессознательно возникает эмоция восхищения. Тут же возникает ощущение того, что этот человек умеет управлять собой и своим временем. Если мы говорим про проблему, то вряд ли это можно рассматривать как болезнь. Скорее, какая-то болезнь психологическая, психиатрическая может приводить к опозданиям. Например, синдром дефицита внимания и гиперактивности, депрессия. Человеку становятся безразличны другие люди, время, свои желания, чужие желания. Дня него формат времени достаточно субъективный.

Юрий Царев, ведущий:
А если человек опаздывает, но предупреждает?

Денис Северов:
Разные моменты в объяснении причин. Можно называть достойные причины, но при этом оправдываясь. Оправдываться не надо.

Подробности в видео.

# Психология # общество # Денис Северов # Юрий Царёв # Александр Меженный # Александра Каштанова

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