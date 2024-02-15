Дети рисуют, пишут письма солдатам и монтируют видео. Рассказываем об арт-проекте «На страже Родины и мира!»

15 февраля в Беларуси День памяти воинов-интернационалистов. Дата была выбрана неслучайно, именно в этот день, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В нашей стране большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. Ряд мероприятий будет способствовать этому, в частности арт-проект «На страже Родины и мира!» Он проходит в Минской области.

Анна Королевич, директор Государственного учреждения образования «Боровлянская средняя школа № 3»:

Важно, чтобы в школе происходили не только учебные процессы, но и воспитательные. Это неизбежно. Наши дети сегодня очень активные. У них много разной информации, очень важно нам давать им правильные ориентиры. Сделать тот базис опорой, которая будет с ними дальше. Патриотическое воспитание без нашего участия невозможно. Никто кроме нас, взрослых, не объяснит, не расскажет детям о том, что было. Сегодня существует очень много разных источников, СМИ, но мы имеем очень мало живых свидетелей того времени, которых мы и приглашаем к себе в учреждения образования. Это и дети войны, и узники концлагерей, участники войны. Только с помощью их жутких, порой, воспоминаний мы рассказываем детям. Сегодня важно об этом говорить.

Юрий Царев:

Расскажите об арт-проекте «На страже Родины и мира!»

Анна Королевич:

В этом проекте может поучаствовать любой человек, любой ребенок разного возраста. Дети начальной школы или среднего звена могут поучаствовать в номинации «Рисунок», кто-то написал письмо солдату, ведется монтаж видеороликов на эту тематику. Педагоги тоже изъявили желание участвовать. Это популяризация военно-патриотического воспитания.