Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам: вы остаётесь надёжным щитом!

В Беларуси хранят память о ветеранах Афганистана, ставших преградой международному терроризму. Это подчеркнул Александр Лукашенко в обращении к воинам-интернационалистам в 35 годовщину окончательного вывода советских войск из горячей точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проявляя мужество и стойкость, вы защищали южные рубежи своей страны, боролись за достойное будущее афганского народа. В Беларуси разделяют горечь потерь семей погибших солдат и офицеров, преклоняют головы перед матерями, вырастившими настоящих патриотов. Вернувшись с войны, вы продолжили служение Отечеству: прививаете молодому поколению любовь и уважение к Родине, стоите на страже основ государственного строя, трудитесь на благо общества. Пройдя через непростые испытания, остаетесь надежным щитом, оберегающим родную Беларусь от современных угроз.