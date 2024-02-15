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Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам: вы остаётесь надёжным щитом!

15 февраля 2024 07:37
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В Беларуси хранят память о ветеранах Афганистана, ставших преградой международному терроризму. Это подчеркнул Александр Лукашенко в обращении к воинам-интернационалистам в 35 годовщину окончательного вывода советских войск из горячей точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам: вы остаётесь надёжным щитом!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проявляя мужество и стойкость, вы защищали южные рубежи своей страны, боролись за достойное будущее афганского народа. В Беларуси разделяют горечь потерь семей погибших солдат и офицеров, преклоняют головы перед матерями, вырастившими настоящих патриотов. Вернувшись с войны, вы продолжили служение Отечеству: прививаете молодому поколению любовь и уважение к Родине, стоите на страже основ государственного строя, трудитесь на благо общества. Пройдя через непростые испытания, остаетесь надежным щитом, оберегающим родную Беларусь от современных угроз.

Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам: вы остаётесь надёжным щитом!-4

В День памяти воинов-интернационалистов по всей стране пройдут многочисленные мероприятия. Центральное состоится в Минске. Его участники уже сейчас собираются на «Острове Мужества и Скорби».

# Воины-афганцы в Беларуси # общество

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