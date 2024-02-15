Механизированные бригады Вооружённых Сил Беларуси проходят тренировки в Брестской области

Подразделения механизированных бригад Вооруженных Сил Беларуси продолжают тренировки. Они проходят на одном из созданных узлов сопротивления в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подразделения механизированных бригад Вооруженных Сил Беларуси продолжают тренировки. Они проходят на одном из созданных узлов сопротивления в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Формат работы мотострелков – двухстороннее противостояние. В маневрах задействованы танки, боевые машины пехоты, минометы и артиллерия.
Задача нашего подразделения состояла в том, чтобы не пропустить проникновения противника во взводно-опорный пункт, не допустить его продвижения по ходам сообщения, а также не допустить прорыва его в населенный пункт. Для подразделений задача состояла в том, чтобы скрытно выдвинуться на обороняющиеся позиции, чтобы противник не мог обнаружить нашего передвижения.
Подразделения учатся отражать атаки условного противника, противодействовать ударам беспилотников, вести активную оборону. Тактику действий военнослужащие оттачивают в разветвленной сети траншей и преград.