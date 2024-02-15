Механизированные бригады Вооружённых Сил Беларуси проходят тренировки в Брестской области

Задача нашего подразделения состояла в том, чтобы не пропустить проникновения противника во взводно-опорный пункт, не допустить его продвижения по ходам сообщения, а также не допустить прорыва его в населенный пункт. Для подразделений задача состояла в том, чтобы скрытно выдвинуться на обороняющиеся позиции, чтобы противник не мог обнаружить нашего передвижения.