«Является категорическим противопоказанием». При каких заболеваниях нельзя принимать оральные контрацептивы?
Сегодня довольно трудно найти взрослого человека, который не использовал бы средства контрацепции. Таблетки, спирали, импланты и даже пластыри – в XXI веке существует масса способов и средств предохранения от нежелательной беременности и заболеваний. О том, какой же метод самый надежный, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С чего нужно начать выбор средства контрацепции?
Надежда Стрельцова, врач акушер-гинеколог, заведующая лечебно-диагностическим отделением, кандидат медицинских наук:
В первую очередь, с похода к акушеру-гинекологу. Пройти так называемую всеобщую диспансеризацию. Акушер-гинеколог осмотрит, соберет анамнез, что очень важно – подходят вам оральные контрацептивы или у вас есть серьезные противопоказания. Уже этого будет достаточно. Потом необходимо пройти ПАП-тест или онкоцитологическое исследование для исключения дисплазии или рака шейки матки, что является категорическим противопоказанием для приема гормональных контрацептивов. Выполнить УЗИ органов малого таза и при необходимости назначить дополнительные методы исследования. Далее вместе с доктором пациентка подберет именно то, что ей подходит.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Анастасия, как вы относитесь к контрацепции, какой из методов одобряете?
Анастасия Лукутина, считает женское здоровье ценностью, которую надо беречь:
К контрацепции однозначно хорошо или плохо отношусь – нет. Я сказала бы, что надо смотреть с той точки зрения, позиции жизненной, в которой ты находишься. То есть в браке ты, не в браке, есть у тебя дети, нет детей. Я, конечно же, прибегала к средствам контрацепции (это были таблетки) после того, как у меня появилась первая дочь. Соответственно, этот вопрос был. Я отдала предпочтение именно таблеткам. То есть я проконсультировалась, плюс послушала мнения подруг, кто чем пользовался. Есть также лечебный эффект – и качество кожи улучшается, наши волосы, ногти – то, что для женщины очень важно. Собрав отзывы и поговорив со своим доктором, я потом применяла таблетки.
«Сколько случилось беременностей». О наиболее надежных средствах контрацепции рассказала акушер-гинеколог – подробнее здесь.