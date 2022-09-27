«Является категорическим противопоказанием». При каких заболеваниях нельзя принимать оральные контрацептивы?

Сегодня довольно трудно найти взрослого человека, который не использовал бы средства контрацепции. Таблетки, спирали, импланты и даже пластыри – в XXI веке существует масса способов и средств предохранения от нежелательной беременности и заболеваний. О том, какой же метод самый надежный, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С чего нужно начать выбор средства контрацепции?

Надежда Стрельцова, врач акушер-гинеколог, заведующая лечебно-диагностическим отделением, кандидат медицинских наук:

В первую очередь, с похода к акушеру-гинекологу. Пройти так называемую всеобщую диспансеризацию. Акушер-гинеколог осмотрит, соберет анамнез, что очень важно – подходят вам оральные контрацептивы или у вас есть серьезные противопоказания. Уже этого будет достаточно. Потом необходимо пройти ПАП-тест или онкоцитологическое исследование для исключения дисплазии или рака шейки матки, что является категорическим противопоказанием для приема гормональных контрацептивов. Выполнить УЗИ органов малого таза и при необходимости назначить дополнительные методы исследования. Далее вместе с доктором пациентка подберет именно то, что ей подходит. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Анастасия, как вы относитесь к контрацепции, какой из методов одобряете?