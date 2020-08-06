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Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 12,75%

06 августа 2020 07:54
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Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал данные о ходе первых двух дней досрочного голосования на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 12,75%-1

Явка составила почти 13 %. Активнее всего оказались жители Гомельской и Могилевской областей. Точное число избирателей, включенных в списки, – 6 836 585 человек.  

6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно.  

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# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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