Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 12,75%

Новости Беларуси. Центризбирком опубликовал данные о ходе первых двух дней досрочного голосования на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка составила почти 13 %. Активнее всего оказались жители Гомельской и Могилевской областей. Точное число избирателей, включенных в списки, – 6 836 585 человек.

6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно.

«Зачем ждать до воскресенья». Почему избиратели приходят голосовать досрочно