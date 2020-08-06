Брестская и Минская области собрали первый миллион тонн хлеба

Новости Беларуси. В Беларуси уже две области (Брестская и Минская) преодолели миллионный рубеж по намолоту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в стране обработана почти половина площадей зерновых и зернобобовых. По урожайности лидируют гродненские хлеборобы. Их результат – 50 центнеров с каждого гектара. Наращивают темпы и аграрии северной части страны.