«Зачем ждать до воскресенья». Почему избиратели приходят голосовать досрочно

Новости Беларуси. 6 августа третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно. Такой возможностью уже воспользовались многие белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На участках оживленно. Люди спешат отдать свой голос и таким образом высказать гражданскую позицию. Кто-то воскресенье проведет на службе, кто-то будет отдыхать на природе. Но проголосовать за наше общее будущее сейчас особенно важно.

Накануне белорусы четко услышали суть происходящего в нашей стране. В Послании народу и парламенту Президента прозвучало самое главное: важно не потерять Беларусь. Сегодня этот посыл избиратели поддерживают, приходя на участки для голосования.

Михаил Гарбузевич, житель Минска:

Я гражданин своего государства, я здесь родился, живу. Я обязан выполнять все и с радостью голосовать. Прихожу всегда. Я в свое время очень много ездил в командировки. Куда бы я не приезжал, мне всегда: «О, это белорус приехал». Это было с гордостью. Так что я с радостью. Хочется еще пожить. Понимаете?

Александра Луговская, завотделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ:

Проголосовать досрочно я решила, потому что появилась возможность прийти сегодня. На самом деле, зачем ждать до воскресенья, если я уже знаю, за кого мне голосовать, если я уже сделала свой выбор и другого выбора просто не может быть. Плюс я вчера, как и многие белорусы, – кто-то смотрел вживую, кто-то смотрел в онлайне – Послание Президента Республики Беларусь. И я настолько вдохновилась теми словами, которые он сказал, потому что действительно его слова трогают до глубины души. Потому что Беларусь – она наша, она родная, она любимая. А любимых отдавать никак нельзя.

Напомним, всего образовано 5 767 избирательных участков, в том числе 44 за рубежом. Во время досрочного голосования они работают ежедневно с 10:00 и до 19:00. С 14:00 до 16:00 перерыв. На это время каждую урну будут опечатывать и сдавать под охрану.