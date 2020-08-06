«Важен здесь подход». Юрий Назаров посетил инновационный центр «Горизонт» в Минске

Новости Беларуси. Экспорт телевизоров «Горизонт» за 5 лет вырос на 300 %. Об этом рассказали в инновационном центре завода. Его накануне посетил вице-премьер Юрий Назаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показателя удалось достичь за счет новых разработок. Напомним, центр сочетает в себе идеи, бизнес и технологии в сфере промышленной и потребительской электроники, самолетостроения, компонентов для электротранспорта.

Кластер открыли больше года назад. Здесь реализуют и международные проекты. В частности, с Россией, Японией и европейскими партнерами. Юрию Назарову показали последние ноу-хау. К примеру, интерактивные стенды для пассажиров. Они выполнены по заказу нидерландской компании.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Важен здесь подход. Здесь не просто мы что-то стенаем, говорим, что мы бы могли, но не получается. Здесь без криков, стенаний, без жалоб, без требований госзаказа. В научные разработки научная мысль вкладывается, в железо, которое мы сегодня производим.