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Явка избирателей на президентских выборах на 18:00 составила 79,01%

09 августа 2020 16:27
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Новости Беларуси. По состоянию на 18:00 явка избирателей на президентских выборах в Беларуси составила 79.01%. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК Лидию Ермошину сообщает БЕЛТА.

Ермошина подчеркнула, что почти все области пересекли рубеж в 80%, только в Минске и Минской области меньше.

Выше всего явка в Могилёвской и Гомельской областях – 86,01% и 85,98%, соответственно. В Брестской области проголосовали 84,52% избирателей, в Гродненской – 82,41%, в Витебской – 80%, в Минской – 77,93%.

В столице Беларуси проголосовали 62,3% избирателей.

# Выборы в Беларуси # общество # Лидия Ермошина # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень

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