«Поговорим о чистоте этих выборов»: международный наблюдатель высказался об оппонентах власти

Новости Беларуси. За главным политическим событием в Беларуси следят международные наблюдатели. Их более 240, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Какая обстановка на избирательных участках и были ли какие-либо нарушения? В студии Алексей Кондратьев – член комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания России. Илона Волынец, СТВ:

Коронавирус внёс в наши общие планы свои изменения. Границы закрыты и наша электоральная кампания проходит вот в таких условиях. Тем не менее вы приехали. Расскажите, почему? Когда мы говорим о коронавирусе, нужно понимать, что сделала Беларусь при подготовке к выборам

Алексей Кондратьев, член комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания России:

Для нашей страны, братской страны для Беларуси, те процессы, которые здесь происходят, в том числе выборные процессы, являются одними из важнейших. Для нас крайне важно понимать, что происходит у наших братьев и поддержать в процессе выборов, наблюдая за ходом голосования. Я просто приведу из своей практики пример: буквально в декабре, находясь на заседании ПАСЕ в Париже, я был участником заседания комиссии, на котором рассматривался вопрос о проведении парламентских выборов в Беларуси. И тогда представители Великобритании пытались с таким, знаете, своеобразным акцентом, заточить градус или точку зрения в сторону размытых штампов о всевозможном давлении на избирателя, на всевозможные нарушения, как бы им казалось. При этом зная, как это всё происходило реально, зная, как это происходит в той же Великобритании, в общем-то, иногда понимаешь, что людям нужно сначала брёвна у себя из глаз убрать, а потом, в общем-то, посмотреть, как это происходит в реальном, так скажем, измерении на территории Беларуси. Я тогда выступал в поддержку белорусов. Не буду говорить, что мы разбили мнения, но, в общем-то, определённым образом акцент сместили. И сегодня вот, когда мы говорим о коронавирусе, нужно понимать, что сделала Беларусь при подготовке к выборам. Во-первых, разнесение голосования по дням – это возможность для людей обеспечить собственную безопасность. Если вы посмотрите на то, что происходило в Польше, то в Польше, например, никто на такие меры не пошёл. Илона Волынец:

Хотя как раз таки оппоненты власти критикуют досрочное голосование и призывали не приходить. Во всех этих политических аспектах нужно задавать главный вопрос – кто говорит и для чего говорит? Чего добивается оппонент, ставя вопрос «не приходите на голосование»?

Алексей Кондратьев:

Вопрос в том, что во всех этих политических аспектах нужно задавать главный вопрос – кто говорит и для чего говорит? Чего добивается оппонент, ставя вопрос «не приходите на голосование»? Напомню, на секундочку, что избирательное право – это конституционное право, то есть основное, определяющее право любого гражданина нормальной цивилизованной страны. Я, например, знаю о том, что отдельные представители всевозможных фондов, некоммерческих организаций, связанных с западными структурами, предлагают фотографировать свои бюллетени, выбрасывая это в интернет, якобы для контроля чистоты голосования. Илона Волынец:

Да, и регистрироваться на определённой платформе. Мы никому не позволим, чтобы нашим братьям здесь, в общем-то, устраивали очередные цветные революции или майдан Алексей Кондратьев:

Давайте, на секундочку, поговорим о чистоте этих выборов, и, соответственно, о тайне голосования. Если мы говорим о том, что всё должно быть по закону, то всё должно быть по закону. Мы Союзное государство, мы братские народы – я это еще раз подчеркну. И мы никому не позволим, чтобы нашим братьям здесь, в общем-то, устраивали очередные цветные революции или майдан. Мы будем следить за тем, чтобы всё соблюдалось с точки зрения закона как положено.