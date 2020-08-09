«Пациенты доставляются транспортом поликлиники». Как на выборах голосуют белорусы с коронавирусом

Новости Беларуси. Для голосования 9 августа открыты участки, организованные в санаториях, домах отдыха, больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стационарах расположились и специализированные участки, где возможность выполнить свой гражданский долг есть у тех, кто столкнулся с COVID-19. Организован подвоз пациентов, которые проходят лечение амбулаторно.

При желании они могут проголосовать и на дому. Доставку урн для голосования организовали также в красные зоны.

Николай Юровский, председатель участковой избирательной комиссии №56 Минска:

Выборы на участке проходят в штатном режиме. Пациенты доставляются транспортом поликлиники, обязательно с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима – в масках, в перчатках, в сопровождении медицинских работников поликлиники, которые тоже экипированы в полную форму. Кто не может прибыть на избирательный участок, то по его заявлению члены нашей участковой избирательной комиссии выезжают на дом и больной сможет проголосовать по месту своего нахождения.