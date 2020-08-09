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«Верим в светлое будущее ради наших детей». Как молодые пары голосуют на выборах Президента

09 августа 2020 15:47
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Новости Беларуси. В Гродно наиболее многочисленные избирательные участки разместились в самой большой школе региона. К каждому участку относятся до 2,5 тысяч избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Верим в светлое будущее ради наших детей». Как молодые пары голосуют на выборах Президента-1

Цифры не удивительны, ведь школа расположена в молодом густонаселенном микрорайоне Ольшанка. Здесь живет больше 30 тысяч человек. В основном это молодые пары с детьми. На выборы приходят семьями в полном составе – это уже своего рода традиция.

«Верим в светлое будущее ради наших детей». Как молодые пары голосуют на выборах Президента-4

Вот и Виктория и Сергей Лобан не только отдали голос за кандидата в Президенты, но и показали своим детям важный пример исполнения гражданского долга.

«Верим в светлое будущее ради наших детей». Как молодые пары голосуют на выборах Президента-7

Сергей Лобан, житель Гродно:
Проголосовать должен каждый, то есть каждый человек должен отдать свой голос за ту кандидатуру, за которую он считает нужным. Пришли на выборы, чтобы отдать свой голос за кандидата. Верим в светлое будущее ради наших детей.

«Верим в светлое будущее ради наших детей». Как молодые пары голосуют на выборах Президента-10

В микрорайоне 9 августа настоящий праздник: буфет с изысками по приятным ценам, концертная программа. Не забыли и о самых маленьких жителях – для них мольберты для рисования и мастер-классы. 

# Выборы в Беларуси # общество # Сергей Лобан # Фотофакт

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