Ярмоленко с новорождённым внуком, Дария на МКАД в окружении салютов: артисты рассказали о лучшей новогодней ночи
Новости Беларуси. Ночь с 31 декабря на 1 января – это ожидание чуда и повод встретиться с самыми близкими людьми. А вот для артистов эта ночь почти всегда – время работы. Но, тем не менее, остаётся волшебной. Корреспонденты программы «Большой завтрак» узнали у артистов, какую новогоднюю ночь в их жизни они считают самой лучшей?
Ольга Рыжикова и Тео:
– У нас первый совместный Новый год.
– И оливье от Ольги впервые попробовал – замечательно, вкусно.
Марк Войтко, солист группы «Proвокация»:
Так как у меня мама долго жила за границей, самый лучший Новый год у меня был в 2010 году, когда она решила вернуться домой.
И мы собрались всей семьёй за праздничным столом в моём родном городе Молодечно.
Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры»:
Самый был Новый год классный, когда я ещё не работал на профессиональной эстраде. И был в эту ночь, с 31-ого на 1-ое, Дедом Морозом. Я с этим костюмом не расставался, даже шёл пешком через весь город домой.
И проснулся тоже в этом костюме.
Дария, певица:
Самый лучший Новый год в моей жизни – это, когда мы с моим будущим мужем ехали по МКАД в Минске.
Это было ровно в 12 ночи.
И по обе стороны от дороги мы могли наблюдать роскошнейший новогодний салют.
Артём Солодуха, солист группы «Proвокация»:
Когда мы образовались, 3 года назад? Самый лучший Новый год – 2015 года.
Потому что нам предложили работать в «Proвокации».
И это было самым запоминающимся событием в 2015 году.
Иван Вабищевич, певец:
Когда уже своей молодой семьёй, наконец-то, не работая в новогоднюю ночь, я отметил Новый год именно с семьёй.
С маленькой дочкой, с женой.
И как радовалась дочка каждому подарку, которые она постепенно находила под ёлкой – на протяжении вечера, ночи.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Это – 1999 год. 27 декабря, в канун, Алеся родила своего первого сына – Ярмоленко Анатоль-младший. И мы его забрали 31-го, и встречали вместе Новый год в квартире уже с новым гражданином нашей Беларуси.
И он проснулся в 12 часов, что характерно.
И нам было приятно, что он… Мы его покормили, посадили за стол. И, в общем-то, он встречал с нами этот Новый год. Вот такой Новый год запомнился надолго всем.