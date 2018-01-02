«Это со всех сторон позитивное решение»: туристы из Италии и Польши – о 10-дневном безвизовом режиме в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси готовятся встречать новых иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2018 года без визы можно задержаться на 10 дней, а значит, увидеть больше. Указ, позволяющий без лишней бумажной волокиты приезжать в отдельные западные районы страны, вступил в силу с 1 января. Кто-то только планирует воспользоваться упрощенным режимом, а кто-то уже успел это сделать. В солнечной Генуе Джангуидо Пирелли реставрирует мебель, в свободное время пишет картины. А вот вдохновение для них черпает чаще всего в других странах. В том числе и в Беларуси, куда итальянца тянет каждый год.

Джангуидо Пирелли, турист (Италия):

Я люблю смотреть панорамы, деревни, музеи – их много в Минске. Очень понравилась Брестская крепость и ее большая история, также белорусские улицы, дороги. Я же приехал на машине. А еще очень люблю вашу архитектуру, особенно старые дома.

О том, что Джангуидо Пирелли остался в восторге и от Бреста, говорят даже фирменные итальянские жесты – можно обойтись без слов. Раньше итальянец прилетал в минский аэропорт и без визы. Теперь же приехал на автомобиле. И на оформление визы потратил немало времени. Поэтому новость об упрощении затратной процедуры итальянца точно порадовала. Джангуидо Пирелли:

Считаю, что это очень хорошо. Завтра я захочу приехать в Беларусь и сразу приеду. А не как было раньше: добираться в консульство в Милан, там сначала платить, потом ждать 5 дней. Идея обойтись без визы лично меня радует. Это со всех сторон позитивное решение. Как и для этой компании. Друзья Дмитрия Старовойтова на новогодние праздники в Брест приехали из России. Сам же он из западной части Польши – это порядка 700 километров.

Дмитрий Старовойтов, турист (Польша):

Кстати, со мной хотели приехать еще несколько друзей. В итоге отказалась, потому что четыре визы для одной семьи – это очень дорого, не говоря уже о других затратах. Сейчас, когда делали визы, чтобы приехать сюда и отпраздновать Новый год, это заняло у нас почти неделю. Думаю, упрощение правил привлечет сюда намного больше туристов. А лучше сказать, уже привлекает. С 1 января без виз иностранцам можно находиться до 10 дней в шести западных районах Беларуси – Гродненском, Свислочском, Пружанском, Каменецком, Жабинковском и Брестском.

Петр Бутрим, СТВ:

Увеличилось и количество пунктов пропуска для безвизовых туристов. Например, в Брест можно отправиться как на автомобиле, так и на поезде. К слову, именно такой вид транспорта выбрали первые гости города без виз. Семья Юфимук из Бялой-Подляски, что в 30 километрах от Бреста, можно сказать, вошла в историю. Они первыми пересекли границу в Бресте по новым правилам. Алгоритм действий проверили на себе.

А ведь схема путешествия для иностранцев теперь проста и понятна: главное, заранее выбрать на сайте удобный тур, которые сегодня предлагают 27 компаний. Подсчитывать выгоду для города пока дело неблагодарное, но прогнозы вселяют надежду. Ведь зарабатывать на экспорте туристических услуг можно намного больше, чем нынешние 3,5 миллиона долларов. Пример Гродненской области вдохновляет и мотивирует.