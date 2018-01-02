Сувениры, сладости, православная атрибутика и кулинарные изыски: чем удивляет рождественский фестиваль в Минске

Новости Беларуси. Рождественский фестиваль поддерживает праздничное настроение минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выставка сувениров, сладостей и православной атрибутики удивляет своим масштабом. Представлены здесь и кулинарные изыски. 2 января здесь вместо привычного новогоднего оливье гостям предлагают блюда национальной эфиопской кухни. Не приходится скучать и малышам. В детской гостиной работают различные площадки. Снежные пузыри от клоуна здесь напоминают, что на календаре зима.

Посетитель фестиваля:

Впереди Рождество, и поэтому хочется сделать такой подарок под елочку родным и близким людям.

Анастасия Шилкова, продавец:

Была грузинская, украинская будет в конце, белорусская была – тоже очень вкусно, японская – тоже люди очень интересовались, подходили, брали, хотя блюда японской кухни очень необычные.