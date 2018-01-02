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Сувениры, сладости, православная атрибутика и кулинарные изыски: чем удивляет рождественский фестиваль в Минске

02 января 2018 14:20
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Новости Беларуси. Рождественский фестиваль поддерживает праздничное настроение минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выставка сувениров, сладостей и православной атрибутики удивляет своим масштабом.

Представлены здесь и кулинарные изыски. 2 января здесь вместо привычного новогоднего оливье гостям предлагают блюда национальной эфиопской кухни. Не приходится скучать и малышам. В детской гостиной работают различные площадки. Снежные пузыри от клоуна здесь напоминают, что на календаре зима.

Сувениры, сладости, православная атрибутика и кулинарные изыски: чем удивляет рождественский фестиваль в Минске-1

Посетитель фестиваля:
Впереди Рождество, и поэтому хочется сделать такой подарок под елочку родным и близким людям.

Сувениры, сладости, православная атрибутика и кулинарные изыски: чем удивляет рождественский фестиваль в Минске-4

Анастасия Шилкова, продавец:
Была грузинская, украинская будет в конце, белорусская была – тоже очень вкусно, японская – тоже люди очень интересовались, подходили, брали, хотя блюда японской кухни очень необычные.

Сувениры, сладости, православная атрибутика и кулинарные изыски: чем удивляет рождественский фестиваль в Минске-7

Посетитель фестиваля:
Я занимаюсь рукоделием. Люблю шить, вязать. Мне нравится создавать картинки камушками.

Помимо развлечений, маленькие гости могут подключиться к полезному делу: сделать деталь из необычных материалов для рождественского вертепа. Эту работу передадут в Белорусский детский хоспис, чтобы настроение Рождества и чуда еще долго согревали юные сердца.

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт

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