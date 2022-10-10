ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах Минска

Новости Беларуси. Предупредить дорожно-транспортные происшествия. На этой неделе сотрудники столичной ГАИ проводят профилактические мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с сокращением светового дня и неблагоприятными погодными условиями велосипедисты и пешеходы становятся более подвержены риску попасть в неприятную дорожную ситуацию. Поэтому правоохранители контролируют соблюдение правил проезда переходов автомобилистами. Не останутся без внимания и сами пешеходы, нарушающие ПДД.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

За 9 месяцев текущего года на территории столицы произошло свыше 150 наездов на пешеходов, в которых шесть человек погибли и более 140 травмированы. 33 наезда на пешеходов произошли по вине их самих.