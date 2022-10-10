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ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах Минска

10 октября 2022 07:26
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Новости Беларуси. Предупредить дорожно-транспортные происшествия. На этой неделе сотрудники столичной ГАИ проводят профилактические мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах Минска-1

В связи с сокращением светового дня и неблагоприятными погодными условиями велосипедисты и пешеходы становятся более подвержены риску попасть в неприятную дорожную ситуацию. Поэтому правоохранители контролируют соблюдение правил проезда переходов автомобилистами. Не останутся без внимания и сами пешеходы, нарушающие ПДД.

ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах Минска-4

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За 9 месяцев текущего года на территории столицы произошло свыше 150 наездов на пешеходов, в которых шесть человек погибли и более 140 травмированы. 33 наезда на пешеходов произошли по вине их самих.

ГАИ проводит профилактические мероприятия на дорогах Минска-7

В течение недели наряды дорожной милиции будут дежурить на аварийно-опасных участках дорог.

# ГАИ # общество # Татьяна Сподабаева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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