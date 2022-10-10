Елфимов: «Дорога Германии и Японии в Совет безопасности заказана раз и навсегда, а все речи по этому поводу ничтожны»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Впрочем, она древняя и звучит так: Dura lex, sed lex – «Закон есть закон». А Устав есть Устав. Первую фразу придумали то ли древние греки, то ли древние римляне, вторую же придумал ваш покорный слуга, и вот по какому случаю.

Оказывается, Устав ООН – это тоже закон, которому должны подчиняться все земляне, и все государства. Оказывается, настоящее международное право – это и есть Устав ООН. Организации, взявшейся обеспечить планете мир. Если на кону всеобщий мир, то все должны подчиняться такому закону. А кто не подчиняется, извольте пройти на экзекуцию! Не хотите? Пытаетесь действовать как хулиган Федя из гайдаевской комедии «Напарник»? Тогда просим.

Наш, господа, наш это метод! Он прямо прописан в Уставе ООН, точнее, в главе VII. Есть там еще и статья 107-я. Ее золотые, опаленные порохом слова буквально всплыли у меня перед глазами, когда я слушал и не верил своим ушам, ибо на нынешней сессии Генассамблеи представители побежденных во Второй мировой войне агрессоров, Германии и Японии, нагло требовали, чтобы их теперь пустили в Совет безопасности.