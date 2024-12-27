Артисты Большого провели мастер-класс в Мозырском музыкальном колледже в рамках «Марафона единства»

Мастер-классы, выставки, незабываемые встречи и калейдоскоп ярких эмоций и впечатлений. Мозырь принимает самую культурную и народную акцию страны – «Марафон единства». В насыщенной программе десятки локаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашлось место и для высокого искусства. Впервые в стенах Мозырского музколледжа встречали мастеров сцены Большого театра оперы и балета. Для юных музыкантов – мастер-класс от ведущих артистов оркестра. Зрители могли не только насладиться виртуозной игрой на инструментах, но и узнать профессиональные секреты.

Полюбившийся всем участникам марафона проект «Разам працуем, разам спяваем» – 27 декабря буквально ворвался в будни работников деревообрабатывающего комбината. И привез по-настоящему зажигательное шоу. Импровизированная сцена – прямо в цеху производства. Любимые песни от популярных белорусских исполнителей для главных звезд этого праздника – мозырских тружеников. Самым активным зрителям – подарки и фирменный мерч.

Радость, гордость за свою Беларусь родную. Очень приятно видеть таких звезд у нас в Беларуси, конечно.

Это очень хороший подарок нам предновогодний. Подняло настроение. Соответственно, мы своим производственным трудом тоже постараемся сделать, чтобы наше государство процветало и было все у нас хорошо. Мирное небо на земле.

«Марафон единства» – это еще и хороший повод для встречи деловых партнеров. Так, один из пищевых флагманов города принимал коллег из крупнейшего агрокомбината Гомельской области. Экономическому взаимодействию партнеров – без малого 30 лет. В дружеской обстановке говорили о совместных планах и достижениях.