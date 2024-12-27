Участники «Марафона единства» в Мозыре посетили «Замковую гору» и молочный комбинат

Мастер-классы, выставки, музыкальные сюрпризы и только знаковые встречи. Мозырь принимает «Марафон единства», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знакомство с культурным наследием, традициями и ремеслами древнейшего города белорусского Полесья начали с исторического центра «Замковой горы».

Восстановили памятник архитектуры к 850-летию Мозыря. В этой локации блогеры смогли не только погрузиться в атмосферу прошлого, но и посетить резиденцию Деда Мороза, загадать желание и даже закружиться в праздничном хороводе.

В маршруте участников марафона и пищевой флагман – местный молочный комбинат. Гости из Борисова смогли не только увидеть весь технологический процесс создания любимых йогуртов и творожных десертов, но и попробовать лакомства, только сошедшие с конвейера.

Раньше на таких мероприятиях не была. Очень понравилось, нам очень много показали, очень вкусная продукция, очень все понравилось.

Очень вкусно, йогурты вкусные, сыворотка тоже очень вкусная. Я не знала, как это производится, но было очень интересно.

В Мозырском колледже строителей 27 декабря не до привычных лекций. В формате игрового интерактива открытый и нескучный разговор. В неформальной обстановке с учащимися обсуждали то, что волнует каждого: как распознать фейки и отличить правду от лжи. Затронули тему выбора и ответственности за него.

Никита Никитюк, учащийся Мозырского государственного колледжа строителей:

Хорошие темы затрагивают насчет всего того, что не надо делать и надо. Я считаю, что мероприятие очень достойное и хорошее. Выбор присутствует каждый день и у каждого в жизни. Можно сделать плохой выбор, но нужно понимать последствия.

«Марафон единства» привез в Мозырь и несколько выставочных премьер. В их числе экспозиция Большого театра оперы и балета Беларуси. Яркие костюмы, фотографии, афиши спектаклей и реквизит – наследие и современность от одного из самых знаменитых театров страны.