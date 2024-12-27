Мозырский замок, выставка ремёсел и детский дом – как принимали «Марафон единства» в белорусской Швейцарии

И еще одно яркое событие, которое претендует стать новой белорусской традицией. Масштабную общественно-культурную акцию «Марафон единства» сегодня принимал Мозырь. Концерт артистов Большого театра и мастер-класс от именитых музыкантов, интересные выставки и познавательные дискуссии – локаций десятки. А еще полюбившийся проект «Разам працуем, разам спяваем!» – сегодня его участниками стали сотрудники одного из предприятий полесского города, рассказали в программе «24 часа» на СТВ. Организаторы подготовили для мозырчан и немало новинок. Так, в новом формате пройдет главный концерт «Время выбрало нас». Анна Корольчук расскажет подробнее.

Город на семи холмах или белорусская Швейцария – так называют Мозырь за его уникальный рельеф. Чтобы познакомиться с культурным наследием и историей полесского райцентра, гостям «Марафона единства» даже пришлось взобраться на гору – и восхититься архитектурой Мозырского замка.

Валерия Бриль, блогер:

Марафон дает нам шанс в очередной раз увидеть, что мы все едины, и марафон объединяет. Ведь Беларусь такая многогранная. Мы можем увидеть абсолютно любые красоты.

Влад Кобяков, блогер:

С удовольствием сегодня осматриваю город и принимаю участие в мероприятии – в посещении знаковых мест. Я думаю, что Мозырь оставит только положительные впечатления. Раньше это место было центром Мозыря, где располагался деревянный детинец, который реконструировали к 850-летию города. Здесь блогеры смогли не только погрузиться в средневековую атмосферу, но и посетить резиденцию братьев Дедов Морозов, загадать желание и закружиться в праздничном хороводе.

В маршруте участников марафона и пищевой флагман – «Мозырские молочные продукты», завод, где в сутки перерабатывают по 300 тонн молока. Из него производят не только йогурты и творожные десерты, по и полезные кисломолочные продукты с бифидобактериями. Юные танцоры из Борисова изучили технологический процесс и продегустировали лакомства. Участники «Марафона единства» в Мозыре посетили «Замковую гору» и молочный комбинат. «Марафон единства» – приятный повод для неформальной встречи деловых партнеров, которые вместе стоят на страже продовольственной безопасности страны. Один из промышленных гигантов региона – «Мозырьсоль» – принимал коллег из крупнейшего агрокомбината Гомельской области. Истории их сотрудничества без малого 30 лет. В дружеской обстановке говорили о совместных планах и достижениях.

Владимир Дворник, генеральный директор ОАО «Мозырьсоль»:

Заканчивается год – это время подведения итогов. Коллективу очень важно, как они сработали, оценку получить. Поэтому мы заканчиваем год очень хорошо. Это четвертый год пятилетки, если взять с начала пятилетки, то каждый год следующий лучше, чем предыдущий. Конечно, очень хочется поставить планы на последний год пятилетки, чтобы мы ее закончили еще с лучшими показателями.

Олег Слинько, директор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятиям «Совхоз-комбинат «Заря»:

Мы на протяжении около 30 лет работаем с этим предприятием. Конечно, сложились какие-то определенные наработанные связи. И сегодня, посещая предприятие, мы увидели, как оно развивается, культуру производства, любовь и профессионализм, с которым производится продукция. Кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. Проект «Разам працуем, разам спяваем!» сегодня буквально ворвался в будни деревообрабатывающего комбината и привез зажигательное шоу прямо в производственный цех. Любимые песни от популярных белорусских исполнителей для главных звезд этого праздника – мозырских тружеников. Самые активные зрители получили подарки и фирменный мерч. Артисты Большого провели мастер-класс в Мозырском музыкальном колледже в рамках «Марафона единства».

А в музыкальном колледже встречали ведущих артистов Большого театра оперы и балета. Для тех, кто только мечтает о великой сцене, состоявшиеся звезды провели мастер-класс. Зрители не только насладились знаменитыми ариями, но и узнали профессиональные секреты. Кстати, Большой театр оперы и балета привез в Мозырь и свою экспозицию. Яркие костюмы, фотографии, афиши спектаклей и реквизит – на выставке нашли отражение наследие и современность крупнейшего театра страны.

Мы посетили выставку ремесел, которая находится в выставочном зале. Мы пришли к Большому театру. Нам все очень понравилось. Мы этим и живем, даже иногда в Минск ездим на спектакли.

Сегодня здесь живет 37 детей – мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 18 лет. Они с радостью встретили любимых блогеров, показали им свой дом и поделились творчеством – номерами, которые готовили к 80-летию учреждения.