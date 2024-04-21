Ямочный ремонт, субсидии и «коммуналка» – вопросы ЖКХ обсудили с министром

Съемочная группа «Недели» присоединилась к субботнику. Почему бы и нет? Нам даже удалось совместить приятное с полезным, как говорится. На субботнике мы составили компанию министру жилищно-коммунального хозяйства и обсудили насущные вопросы.
Съемочная группа «Недели» присоединилась к субботнику. Почему бы и нет? Нам даже удалось совместить приятное с полезным, как говорится. На субботнике мы составили компанию министру жилищно-коммунального хозяйства и обсудили насущные вопросы.
Ольга Коршун, СТВ:
Геннадий Алексеевич, здравствуйте. Мы вас оторвем от работы. Вижу, работаете, трудитесь.
Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Лопаты с моторчиком нет, к сожалению.
Ольга Коршун:
Вы как министр ЖКХ все решили испытать на себе. А как вообще в целом относитесь к субботникам?
Геннадий Трубило:
Я не знаю, как можно оставить в прошлом традицию, которой больше ста лет. То есть это уже в крови не одного поколения. Я хочу сказать, что эту традицию наши европейские партнеры переняли, только они другим словом его назвали. Плоггинг.
Ольга Коршун:
Какое модное слово!
Геннадий Трубило:
Пробежка. В скандинавских странах модно пробежкой заниматься с уборкой мусора одновременно. Это тот же субботник.
Ольга Коршун:
У вас тут не плоггинг, а настоящая силовая тренировка, я смотрю. Да? Потому что тут и укладка плитки, и там я видела ямочный ремонт. Несмотря на то, что и Министерство ЖКХ, и мы видим, как наши граждане прикладывают много усилий, но все равно остаются и нарекания, и жалобы вот на эту сферу. Так вот, возможно, жалоб становится меньше? Или, наоборот, какая-то область требует постоянного и более внимательного подхода?
Геннадий Трубило:
Два года назад мы поставили задачу отремонтировать все протекающие кровли и сделали программу ремонта кровель. Выделили определенное финансирование на эти цели. Было по прошлому году отремонтировано 1 миллион 200 тысяч квадратных метров кровель. Как только мы начали выполнять работы по кровлям, по службе 115 был всплеск обращений именно по кровлям. «И мне надо, и у меня есть проблемы». Были в Вишове Могилевской области, где показывали благоустройство малых населенных пунктов. К сожалению, мы упустили именно этот сегмент. Акцент в основном делается на крупных городах, на районных центрах. И как-то в сторонке всегда были агрогородки. Глава государства на это обратил внимание, и на сегодня разработана программа, которая подразумевает приведение в надлежащее состояние улично-дорожной сети в перспективных агрогородках. Я хочу сказать, что уже сверстана на 2024 год эта программа, и в дальнейшем мы планируем в течение 7 лет все-таки постепенно, поэтапно дойти до каждого перспективного агрогородка, чтобы благоустроенность этого населенного пункта ничем не отличалась от города.
Ольга Коршун:
Да, ну такая задача вообще в целом стоит – поддерживать сегодня деревню. Геннадий Алексеевич, ямочный ремонт – это такая тема, которая всегда актуальна, кажется, и не раз на эту проблему обращали внимание даже на самом высоком уровне. Какой объем работы и что планируете в этом году сделать?
Геннадий Трубило:
У нас есть государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда», где нам необходимо выполнить благоустройство, в том числе и ямочный ремонт, и асфальтирование дворовых проездов. Порядка 1600 дворовых территорий по всей стране. Эта работа тоже уже начата. А что касается устранения ямочности, то активно приступили к выполнению этих работ уже все регионы. Пока темпы на сегодня не совсем достаточны. По Минску они высокие, а вот по стране порядка 22 % выполнено ямочного ремонта на придомовых территориях.
Ольга Коршун:
Еще одна такая тема, волнующая граждан, – это, естественно, оплата ЖКУ. В этом году планируется ли повышение стоимости? И что касается субсидий и льгот. Получение этих льгот будет как-то меняться, возможно?
Геннадий Трубило:
За 2023 год порядка 2,5 миллиона белорусских рублей оказано безналичных жилищных субсидий нашим гражданам. Что касается тарифов на жилищно-коммунальные услуги, то у нас четко регламентировано указом Президента 0,5 базовой, не более 0,5 базовой в течение года. На сегодня повышение произошло в январе на 0,26 базовой. Ближе к июню правительство примет решение о дальнейшем в рамках тех нормативных документов, которые у нас прописаны. 0,5 базовой, не более.
Ольга Коршун:
Есть и те, кто имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Не секрет. Предлагались разные меры, а в том числе, например, ограничить выезд за границу. Как часто мы прибегаем к таким мерам? Сколько вообще у нас неплательщиков?
Геннадий Трубило:
Наши граждане очень ответственны в этой части. Если говорить о цифрах, то 8 % от всех лицевых счетов имеют просроченную задолженность. Но просроченная задолженность бывает разная. До трех месяцев мы считаем просроченную задолженность – забыл человек оплатить, куда-то уехал – напоминаем, выдается предписание человеку. И в основном люди, которые забывают, платят. Но я еще раз повторюсь, это 8 %. Это не та критичная масса, которая была в 90-х годах, где неплатежи доходили до 70 %. У нас стабильно, и из года в год, по-моему, этот процент особо не меняется.