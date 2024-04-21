Ямочный ремонт, субсидии и «коммуналка» – вопросы ЖКХ обсудили с министром

Съемочная группа «Недели» присоединилась к субботнику. Почему бы и нет? Нам даже удалось совместить приятное с полезным, как говорится. На субботнике мы составили компанию министру жилищно-коммунального хозяйства и обсудили насущные вопросы.

Ольга Коршун, СТВ:

Геннадий Алексеевич, здравствуйте. Мы вас оторвем от работы. Вижу, работаете, трудитесь. Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Лопаты с моторчиком нет, к сожалению. Ольга Коршун:

Вы как министр ЖКХ все решили испытать на себе. А как вообще в целом относитесь к субботникам? Геннадий Трубило:

Я не знаю, как можно оставить в прошлом традицию, которой больше ста лет. То есть это уже в крови не одного поколения. Я хочу сказать, что эту традицию наши европейские партнеры переняли, только они другим словом его назвали. Плоггинг. Ольга Коршун:

Какое модное слово!

Геннадий Трубило:

Пробежка. В скандинавских странах модно пробежкой заниматься с уборкой мусора одновременно. Это тот же субботник. Ольга Коршун:

У вас тут не плоггинг, а настоящая силовая тренировка, я смотрю. Да? Потому что тут и укладка плитки, и там я видела ямочный ремонт. Несмотря на то, что и Министерство ЖКХ, и мы видим, как наши граждане прикладывают много усилий, но все равно остаются и нарекания, и жалобы вот на эту сферу. Так вот, возможно, жалоб становится меньше? Или, наоборот, какая-то область требует постоянного и более внимательного подхода? Геннадий Трубило:

Два года назад мы поставили задачу отремонтировать все протекающие кровли и сделали программу ремонта кровель. Выделили определенное финансирование на эти цели. Было по прошлому году отремонтировано 1 миллион 200 тысяч квадратных метров кровель. Как только мы начали выполнять работы по кровлям, по службе 115 был всплеск обращений именно по кровлям. «И мне надо, и у меня есть проблемы». Были в Вишове Могилевской области, где показывали благоустройство малых населенных пунктов. К сожалению, мы упустили именно этот сегмент. Акцент в основном делается на крупных городах, на районных центрах. И как-то в сторонке всегда были агрогородки. Глава государства на это обратил внимание, и на сегодня разработана программа, которая подразумевает приведение в надлежащее состояние улично-дорожной сети в перспективных агрогородках. Я хочу сказать, что уже сверстана на 2024 год эта программа, и в дальнейшем мы планируем в течение 7 лет все-таки постепенно, поэтапно дойти до каждого перспективного агрогородка, чтобы благоустроенность этого населенного пункта ничем не отличалась от города.

Ольга Коршун:

Да, ну такая задача вообще в целом стоит – поддерживать сегодня деревню. Геннадий Алексеевич, ямочный ремонт – это такая тема, которая всегда актуальна, кажется, и не раз на эту проблему обращали внимание даже на самом высоком уровне. Какой объем работы и что планируете в этом году сделать? Геннадий Трубило:

У нас есть государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда», где нам необходимо выполнить благоустройство, в том числе и ямочный ремонт, и асфальтирование дворовых проездов. Порядка 1600 дворовых территорий по всей стране. Эта работа тоже уже начата. А что касается устранения ямочности, то активно приступили к выполнению этих работ уже все регионы. Пока темпы на сегодня не совсем достаточны. По Минску они высокие, а вот по стране порядка 22 % выполнено ямочного ремонта на придомовых территориях. Ольга Коршун:

Еще одна такая тема, волнующая граждан, – это, естественно, оплата ЖКУ. В этом году планируется ли повышение стоимости? И что касается субсидий и льгот. Получение этих льгот будет как-то меняться, возможно?