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В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе

21 апреля 2024 17:38
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Новости Беларуси. Многое сегодня зависит от ситуации в сельском хозяйстве. Это и доходы, конечно. Президент ориентирует выйти на 9 миллиардов долларов экспорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но за таким детальным разборам работы АПК стоят не только цифры и доходы государства.

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе-1

Согласитесь, крепкое хозяйство – это источник жизни для отдельного населенного пункта, а то и нескольких деревень. Во-первых, это работа. А во-вторых, многие непрофильные, скажем так, бытовые вопросы решает на селе именно местное хозяйство. Что случись, куда в деревне все сразу идут? Правильно – на прием к руководителю хозяйства.

То есть АПК – основа сельской жизни. Но, кроме этого, в Беларуси стараются не обходить сельчан вниманием и в других аспектах. Ведь и в глубинке люди хотят жить хорошо и в комфорте.

На неделе Дарья Седун решила посмотреть, как и чем живет белорусская деревня и чего не хватает сельским жителям для полного комфорта.

Главный стереотип о жизни на селе гласит: в деревне «ловить» нечего. Нет ни рабочих мест, ни нормальных магазинов, да и сходить особо некуда. Когда-то так и было, но вот уже который год подряд предубеждения городских жителей ломает наша реальность. В глубинке открываются спортивные объекты, обновляются амбулатории и ФАПы, проходят яркие фестивали. Люди возвращаются на землю.

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе-4

Лукашенко: в будущем сельское население на 80-85% будет жить в агрогородках. Читайте здесь

Уже сегодня в некоторых районах жизнь в глубинке максимально близка к той, что привыкли горожане. А местами даже лучше.

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе-7

Ну что, рассказывайте, как у вас дела.

Александру Андреевну в агрогородке Алесино знают все: шесть лет назад девушка пришла в амбулаторию по распределению. Отработка давно закончилась, а врач на радость сельчан осталась.

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе-10

Александра Грушевская, заведующая Алесинской врачебной амбулаторией:
Конечно, изначально были сложности, что врач общей практики лечит и взрослых, и детей. Потому что изначально, когда я поступала, я поступала на лечебный факультет. Думала, что буду работать только со взрослыми. Но к этому уже привыкла. И, наоборот, уже с детьми больше нравится работать.

Сегодня амбулатория обслуживает 17 населенных пунктов и более полутора тысяч человек. Пациентов по городским стандартам принимает шесть дней в неделю. А по-свойски приехать на прием к Александре можно практически в любое время. Тех, кто сам добраться не может, молодая врач посетит на дому.

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе-13

Она и словом поможет, и делом. В любой момент на дом приезжает и часто приезжает.

Причем рабочими часами график не ограничивается: в консультацию может превратиться даже обычный поход в магазин.

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе-16

Александра Грушевская:
Можем ехать, могу увидеть просто какого-то человека, понимаю, что он у меня давно не был на приеме, не проходил диспансеризацию. Останавливаемся, говорю: так, почему не приходили, приходим на прием.

Любимая работа, собственный дом, современные детский сад и школа – плюсы жизни в Алесино перечислять можно долго, уверена Александра. Единственное, чего пока в агрогородке нет, – инфраструктуры для любителей спорта.

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе-19

Жителям агрогородка Замки в этом плане повезло больше: ФОК давно стал самым популярным местом. Тренажерный, спортивный залы, бильярдная и два бассейна – для взрослых и малышей. В выходные дни здесь не протолкнуться: на занятия в агрогородок приезжают не только из близлежащих деревень. Среди посетителей – жители райцентра и даже соседи из Витебской области.

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе-22

Так было не всегда. Елена Викторовна в агрогородке живет уже 25 лет. Она помнит Замки маленькой деревней. Несколько улиц, старые деревянные домики. Тогда про такие ухоженные коттеджи, уютные детские площадки и собственный торговый центр можно было даже не мечтать.

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе-25

Елена Губанова, жительница агрогородка Замки:
Можно зайти и купить бытовую химию, батарейки, если тебе нужно, пожарный извещатель. Мне нравится наш агрогородок, потому что можно безопасно выйти на улицу в любое время суток. И дети наши тут в безопасности. Можно оставить дом открытым, и здесь все будет так, как ты оставил.

Далее смотрите в видео

# Социальная инфраструктура # общество # Дарья Седун # Александр Лукашенко

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