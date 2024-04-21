В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе

Новости Беларуси. Многое сегодня зависит от ситуации в сельском хозяйстве. Это и доходы, конечно. Президент ориентирует выйти на 9 миллиардов долларов экспорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но за таким детальным разборам работы АПК стоят не только цифры и доходы государства.

Согласитесь, крепкое хозяйство – это источник жизни для отдельного населенного пункта, а то и нескольких деревень. Во-первых, это работа. А во-вторых, многие непрофильные, скажем так, бытовые вопросы решает на селе именно местное хозяйство. Что случись, куда в деревне все сразу идут? Правильно – на прием к руководителю хозяйства. То есть АПК – основа сельской жизни. Но, кроме этого, в Беларуси стараются не обходить сельчан вниманием и в других аспектах. Ведь и в глубинке люди хотят жить хорошо и в комфорте. На неделе Дарья Седун решила посмотреть, как и чем живет белорусская деревня и чего не хватает сельским жителям для полного комфорта. Главный стереотип о жизни на селе гласит: в деревне «ловить» нечего. Нет ни рабочих мест, ни нормальных магазинов, да и сходить особо некуда. Когда-то так и было, но вот уже который год подряд предубеждения городских жителей ломает наша реальность. В глубинке открываются спортивные объекты, обновляются амбулатории и ФАПы, проходят яркие фестивали. Люди возвращаются на землю.

Лукашенко: в будущем сельское население на 80-85% будет жить в агрогородках. Читайте здесь. Уже сегодня в некоторых районах жизнь в глубинке максимально близка к той, что привыкли горожане. А местами даже лучше.

Ну что, рассказывайте, как у вас дела. Александру Андреевну в агрогородке Алесино знают все: шесть лет назад девушка пришла в амбулаторию по распределению. Отработка давно закончилась, а врач на радость сельчан осталась.

Александра Грушевская, заведующая Алесинской врачебной амбулаторией:

Конечно, изначально были сложности, что врач общей практики лечит и взрослых, и детей. Потому что изначально, когда я поступала, я поступала на лечебный факультет. Думала, что буду работать только со взрослыми. Но к этому уже привыкла. И, наоборот, уже с детьми больше нравится работать. Сегодня амбулатория обслуживает 17 населенных пунктов и более полутора тысяч человек. Пациентов по городским стандартам принимает шесть дней в неделю. А по-свойски приехать на прием к Александре можно практически в любое время. Тех, кто сам добраться не может, молодая врач посетит на дому.

Она и словом поможет, и делом. В любой момент на дом приезжает и часто приезжает. Причем рабочими часами график не ограничивается: в консультацию может превратиться даже обычный поход в магазин.

Александра Грушевская:

Можем ехать, могу увидеть просто какого-то человека, понимаю, что он у меня давно не был на приеме, не проходил диспансеризацию. Останавливаемся, говорю: так, почему не приходили, приходим на прием. Любимая работа, собственный дом, современные детский сад и школа – плюсы жизни в Алесино перечислять можно долго, уверена Александра. Единственное, чего пока в агрогородке нет, – инфраструктуры для любителей спорта.

Жителям агрогородка Замки в этом плане повезло больше: ФОК давно стал самым популярным местом. Тренажерный, спортивный залы, бильярдная и два бассейна – для взрослых и малышей. В выходные дни здесь не протолкнуться: на занятия в агрогородок приезжают не только из близлежащих деревень. Среди посетителей – жители райцентра и даже соседи из Витебской области.

Так было не всегда. Елена Викторовна в агрогородке живет уже 25 лет. Она помнит Замки маленькой деревней. Несколько улиц, старые деревянные домики. Тогда про такие ухоженные коттеджи, уютные детские площадки и собственный торговый центр можно было даже не мечтать.