Стеклянные домики и лавандовое поле. Показываем самое инстаграмное место для отдыха в Минской области

Новости Беларуси. Лавандовое поле, необычная купель и фотогеничные дома-треугольники. Еще одна приметная точка на туристической карте Воложинского района. Где со вкусом отдохнуть в деревне, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы приехали в самое инстаграмное место отдыха. Очень живописно здесь. Эти стеклянные домики уже знают очень много белорусов. Вы предполагали, когда их строили, что так получится?

Мария Голобурдо, хозяйка агроусадьбы:

Нет, это просто было воплощение одной из моих мечт – иметь необычный домик. Заметила, что первый домик начал пользоваться успехом. Потом тот, в котором вы сейчас находимся, я видела, что его уже скопировали по Беларуси два раза. Это люди, которые тоже занимаются арендой домиков. А в личное пользование даже не знаю. Знаю, что ребята эти домики начали штамповать. Видимо, это вошло в тренд.

Наш телеканал уже рассказывал про то, как молодая пара переехала из столицы на хутор в Воложинском районе и начала задавать новые тренды в агротуризме. Здесь все про то, как отдых в деревне может быть со вкусом, а пасторальные пейзажи превращаться в стильные фотозоны. Именно Мария первой в стране решилась построить так называемый А-фрейм домик.

Мария Голобурдо:

Мы полюбили не столько жизнь в деревне, сколько независимость от города. Всех гостей стараемся встречать, как не просто сдали домик, отдали ключ, а именно как своих гостей. Поэтому развивается домашняя кухня, которую готовишь каждый раз с любовью к гостю. Понимаешь, что через еду тоже передаются эмоции.

Кототерапия как отдельный вид релакса. Поклонники мурчащей нежности насчитают на территории усадьбы девять пушистых обитателей. Только у меня на коленях во время интервью уместились сразу трое. Дизайнеров хозяева не нанимали. Наоборот, старались вложить в интерьер частичку своей души.

Мария Голобурдо:

Приношу из леса корягу, смотрю, как прикольно можно сделать. Я другой вид немного видела, сделали по-своему, но мне нравится тем, что они вписались хорошо.

Развивать бизнес на селе не так просто. Мария сама себе прораб, повар и SMMщик. Времени дефицит, даже отпуск в формате – обмен домами с соседями. Мария Голобурдо:

Ищу, это не то, я говорю, что хочу камин, я хочу то, то. Потом муж говорит, что нашел. Там есть камин, гамак подвесной, все есть, как раз на наши даты. Я говорю, бронируй. Домик виладж. Я говорю: в смысле? Он говорит: вот, рядом стоит. Мы позвали друзей, чтобы они за нас побыли, и поехали отдыхать в наш же домик. Поменяться домами. В целом очень интересный опыт отдыха в другой усадьбе, потому что есть много моментов, о которых мы не знаем.

Из плюсов такой жизни – природа, спокойствие, независимость от городских пробок и офисного дресс-кода. Мария Голобурдо:

Гостей могу встретить в кигуруми, приношу завтрак в костюме единорога. Дети всегда очень счастливы, которые приезжают отдыхать. Люблю прикалываться над людьми в этом плане: мы думали, Мария – это 50-летняя женщина, которая варит борщи с пампушками, а тут вы.

И все-таки расслабляться не приходиться. В Воложинском районе больше 60 агроусадеб. Мария считает их не конкурентами, а коллегами. Но гостей удивлять здесь привыкли. Потому каждый сезон придумывают что-то новенькое. То броварству учат, то в гости к пчеловодам отправляют, а в 2021 году засеяли поле лаванды. Свой мини-прованс – еще один плюс в копилку фотогеничных локаций.