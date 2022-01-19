«Пожилой человек иногда оказывается сам с собой наедине». Проект Конституции в Мяделе обсудили в Совете ветеранов

Активно присоединяются трудовые коллективы. В перерывах на предприятиях, в организациях обсуждают тему, задают вопросы, вносят предложения. В районах работают диалоговые группы. К обсуждению Основного закона нашей страны подключились и жители Мяделя. Мнениями обменялись и работники районного Совета ветеранов. Особый интерес у них вызвала тема социальной поддержки.

Светлана Минчук, ответственный секретарь Мядельского районного Совета ветеранов:

Для меня очень важно, что сохраняется социальная направленность государства. И вот статья, по-моему, 47, где сохраняются интересы пожилых людей, ветеранов войны, ветеранов труда, инвалидов, это очень важно. Потому что пожилой человек иногда оказывается сам с собой наедине, но государство наше заботится о таких людях. Очень важно патриотическое воспитание молодежи, потому что иногда теряются эти наши ценности исторические, которые наработаны временем.