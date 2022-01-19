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«Пожилой человек иногда оказывается сам с собой наедине». Проект Конституции в Мяделе обсудили в Совете ветеранов

19 января 2022 15:38
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Пожилой человек иногда оказывается сам с собой наедине». Проект Конституции в Мяделе обсудили в Совете ветеранов-1

Активно присоединяются трудовые коллективы. В перерывах на предприятиях, в организациях обсуждают тему, задают вопросы, вносят предложения. В районах работают диалоговые группы. К обсуждению Основного закона нашей страны подключились и жители Мяделя. Мнениями обменялись и работники районного Совета ветеранов. Особый интерес у них вызвала тема социальной поддержки.  

«Пожилой человек иногда оказывается сам с собой наедине». Проект Конституции в Мяделе обсудили в Совете ветеранов-4

Светлана Минчук, ответственный секретарь Мядельского районного Совета ветеранов:   
Для меня очень важно, что сохраняется социальная направленность государства. И вот статья, по-моему, 47, где сохраняются интересы пожилых людей, ветеранов войны, ветеранов труда, инвалидов, это очень важно. Потому что пожилой человек иногда оказывается сам с собой наедине, но государство наше заботится о таких людях. Очень важно патриотическое воспитание молодежи, потому что иногда теряются эти наши ценности исторические, которые наработаны временем. 

«Пожилой человек иногда оказывается сам с собой наедине». Проект Конституции в Мяделе обсудили в Совете ветеранов-7

В каждом районе Минской области организованы диалоговые площадки и круглые столы, созданы общественные приемные. Все предложения аккумулируют и направят в Национальный центр правовой информации.  

# Конституция # общество # Светлана Минчук # Фотофакт

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