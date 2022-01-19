Говорили об основных новшествах. Коллектив предприятия «Амкодор-Белвар» обсудил проект Конституции

Новости Беларуси. Встречи в трудовых коллективах продолжатся и в феврале. Это позволит подробно разъяснить жителям столицы, за что им предстоит голосовать на референдуме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции страны прошла на предприятии «Амкодор-Белвар». Говорили об основных новшествах.

Стоит отметить, что изменения затронули 81-ю статью Основного закона. Некоторые были дополнены или исключены. На встрече речь шла о социальной направленности государства, семейных ценностях и сохранении исторической памяти. Представители коллектива предприятия могли задать вопросы. Поговорили и о развитии Минска.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Встреча с трудовым коллективом прошла в ключе обсуждения вопросов жизнедеятельности города, жизнеобеспечения по основным направлениям. Работников интересовало, как вопросы обустройства придомовой территории, как дальше будет проектироваться жилье в связи с возможностью (либо невозможностью) заезда личного транспорта во дворы.

Андрей Цуриков, генеральный директор ОАО «Амкодор-Белвар»:

Обсудили не только вопросы Конституции, а вообще вопросы жизнеобеспечения, жизнедеятельности города и те моменты, которые наше руководство страны, города делает для людей. Это касательно и поликлиник, и больниц, и с ковидной обстановкой, и развитием города.