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Говорили об основных новшествах. Коллектив предприятия «Амкодор-Белвар» обсудил проект Конституции

19 января 2022 15:36
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Новости Беларуси. Встречи в трудовых коллективах продолжатся и в феврале. Это позволит подробно разъяснить жителям столицы, за что им предстоит голосовать на референдуме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции страны прошла на предприятии «Амкодор-Белвар». Говорили об основных новшествах.  

Говорили об основных новшествах. Коллектив предприятия «Амкодор-Белвар» обсудил проект Конституции-1

Стоит отметить, что изменения затронули 81-ю статью Основного закона. Некоторые были дополнены или исключены. На встрече речь шла о социальной направленности государства, семейных ценностях и сохранении исторической памяти. Представители коллектива предприятия могли задать вопросы. Поговорили и о развитии Минска.  

Говорили об основных новшествах. Коллектив предприятия «Амкодор-Белвар» обсудил проект Конституции-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:   
Встреча с трудовым коллективом прошла в ключе обсуждения вопросов жизнедеятельности города, жизнеобеспечения по основным направлениям. Работников интересовало, как вопросы обустройства придомовой территории, как дальше будет проектироваться жилье в связи с возможностью (либо невозможностью) заезда личного транспорта во дворы.  

Говорили об основных новшествах. Коллектив предприятия «Амкодор-Белвар» обсудил проект Конституции-7

Андрей Цуриков, генеральный директор ОАО «Амкодор-Белвар»:   
Обсудили не только вопросы Конституции, а вообще вопросы жизнеобеспечения, жизнедеятельности города и те моменты, которые наше руководство страны, города делает для людей. Это касательно и поликлиник, и больниц, и с ковидной обстановкой, и развитием города.  

Говорили об основных новшествах. Коллектив предприятия «Амкодор-Белвар» обсудил проект Конституции-10

Жанна Райченко, ведущий специалист ОАО «Амкодор-Белвар»:  
Я думаю, что диалоговые площадки должны быть, потому что люди должны разговаривать. А тем более власть с народом тоже должна разговаривать, как и народ с властью. Чтобы мы понимали друг друга, чтобы мы знали о друг друге больше, что делается, как делается, что планируется.  

Для разъяснений новаций Основного закона страны работают диалоговые площадки, организованы общественные приемные и горячие телефонные линии.  

# Конституция # общество # Артем Цуран # Жанна Райченко # Андрей Цуриков # Фотофакт

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