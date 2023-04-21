Несвиж преображается в преддверии 800-летия. Работы ведутся в каждом уголке города
Новости Беларуси. Несвиж продолжает преображаться в преддверии знаковой даты – своего 800-летия. Работы ведутся в каждом уголке города. Возле Ратушной площади обустраивают новую пешеходную зону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь наладили канализационную систему, демонтировали старую плитку на дорожках. Также заменили уличное освещение. Территорию украсят теневыми перголами, уютными скамейками и малыми формами. Кстати, идейными вдохновителями такой зоны стали студенты архитектурного факультета БНТУ.
Юлия Конищева, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома:
Продолжаем в текущем году благоустройство улицы Слуцкой. В прошлом году мы установили опоры уличного освещения, которые в этом году служили достаточно эффектной частью для новогоднего убранства. Теперь мы продолжаем работы. Будут установлены дополнительно скамейки с видом на замок, будет благоустроена набережная с установкой ограждения. Будет высажено достаточно большое количество цветов на этой территории.
Параллельно в городе красят фасады жилых домов, ремонтируют дороги. Почти завершены работы по покраске ограждений. Добавят и естественных красок: в Несвиже планируют высадить около 130 тысяч цветов. Также возле Дома культуры обустраивают новый сквер.