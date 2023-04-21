Несвиж преображается в преддверии 800-летия. Работы ведутся в каждом уголке города

Юлия Конищева, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома:

Продолжаем в текущем году благоустройство улицы Слуцкой. В прошлом году мы установили опоры уличного освещения, которые в этом году служили достаточно эффектной частью для новогоднего убранства. Теперь мы продолжаем работы. Будут установлены дополнительно скамейки с видом на замок, будет благоустроена набережная с установкой ограждения. Будет высажено достаточно большое количество цветов на этой территории.