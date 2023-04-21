В раскрытии каждого 10-го правонарушения помогают служебные собаки. Как работают милиционеры-кинологи?

Новости Беларуси. Они выходят на пенсию в 8 лет, а до этого момента готовы работать за еду, игру и ласку. Служебные собаки и милиционеры-кинологи 21 апреля отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В раскрытии каждого десятого правонарушения белорусским правоохранителям помогают четвероногие напарники.

Они работают во внутренних войсках, «Алмазе», Департаменте охраны и исполнения наказаний, Центре подготовки и переподготовки кадров МВД. Обучение хвостатого напарника начинается еще в щенячестве. В среднем на подготовку уходит до 11 месяцев. После этого собаке присваивают специализацию: задержание злоумышленников, поиск запрещенных веществ и другие.