В раскрытии каждого 10-го правонарушения помогают служебные собаки. Как работают милиционеры-кинологи?

Новости Беларуси. Они выходят на пенсию в 8 лет, а до этого момента готовы работать за еду, игру и ласку. Служебные собаки и милиционеры-кинологи 21 апреля отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В раскрытии каждого десятого правонарушения белорусским правоохранителям помогают четвероногие напарники.
Они работают во внутренних войсках, «Алмазе», Департаменте охраны и исполнения наказаний, Центре подготовки и переподготовки кадров МВД. Обучение хвостатого напарника начинается еще в щенячестве. В среднем на подготовку уходит до 11 месяцев. После этого собаке присваивают специализацию: задержание злоумышленников, поиск запрещенных веществ и другие.
Подопечные Александра Алейникова уже четыре года подряд показывают лучшие результаты в стране. Среди громких дел – убийство в Круглянском районе. Тогда его пес взял след и помог задержать преступника.
Александр Алейников, инспектор-кинолог Могилевского областного управления Департамента охраны:
Собака по запаху на протяжении около 10 километров преследовала преступника. Совместно с сотрудниками ОМОНа в одном из массивов он был задержан.
Чтобы создать продуктивный профессиональный союз между кинологом и собакой, важно придерживаться некоторых правил. Одно из главных – темпераменты напарников должны совпадать. Если контакт налажен, бывает и команды не нужны, достаточно просто взгляда. В среднем собака служит 8 лет, если здоровье позволяет, «контракт продлевают». После четвероногим обеспечивают достойную и беззаботную пенсию.