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Расходы на школьное питание в Беларуси увеличены

21 апреля 2023 13:33
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В Республике Беларусь повышаются денежные нормы на питание для учащихся. Это следует из постановления Совмина, которое размещено на Национальном правовом интернет-портале.

Зависимо от вида и типа учреждения, сколько времени учащийся в нем проводит, а также возраста обучающегося, нормы выросли на 6-11%.

В школах начальной, основной и средней ступеней, в гимназиях-колледжах искусств, вузах, где обучают программам среднего общего образования, спецпрограмм образования на уровне среднего общего образования, а также в специализированных школах, расходы увеличены на 6-8% процентов.

В оздоровительных лагерях, образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных лагерях круглосуточного пребывания оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха, а также в Национальном детском технопарке (где предоставляется пятиразовое питание), нормы увеличены на 6-7%, а в последнем на 7%.

Для студентов, которые обучаются и проживают в общежитии Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа (где предоставляется пятиразовое питание), нормы были увеличены на 6-7%. Для участников образовательных и других мероприятий, проводимых в учреждениях образования, нормы увеличены на 10%.

Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

# Детское питание # общество

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