«Я здесь буду, на границе». Евреи-хасиды готовятся провести на границе с Украиной уже третью ночь

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается у белорусско-украинской границы. Паломники-хасиды на нейтральной полосе проведут уже третью ночь. Среди них около 200 детей, в том числе младенцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент:

Никогда не унывать – одна из тех основ, которым учил своих последователей Рабби Нахман. Ситуация на границе сейчас больше напоминает какой-то музыкальный фестиваль. Этот концерт у украинского кордона не прекращается практически ни на минуту. Сегодня здесь появились еще и плакаты: помимо высказываний святого, а также политических требований, среди плакатов есть и те, которые относятся и к нам, белорусам.

Спасибо большое, Президент белоруса. Эти слова от сердца. Так говорят тому, кто накормил и согрел тебя и твоих детей холодной ночью в чистом поле.

Эльдад Шмоели, паломник (Израиль):

Все граждане Беларуси откликнулись, чтобы помочь нам. Это чудо гостеприимства. За это нам хочется сказать спасибо всей белорусской нации.

За ночь число паломников в пограничной зоне увеличилось на 400 человек. Однако к этому времени здесь уже функционировал полноценный палаточный лагерь со всеми необходимыми коммуникациями.

Во вторник, 15 сентября, спасатели развернули 10 пневмокаркасных модулей, поставили палатки и наладили освещение.

Их генераторы заряжают сотни смартфонов: связь с родными и близкими для людей, застрявших в тысячах километров от дома, как глоток свежего воздуха.

Владимир Клабук, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

Данный лагерь оборудован и оснащен всеми средствами для обеспечения жизнедеятельности людей, скопившихся на границе. 28 спасателей находятся в полевых условиях и будут здесь находиться до завершения всех событий. Создан резерв в структуре МЧС и в любое время в случае ухудшения обстановки готов выдвинуться для оказания помощи в Гомельскую область. «Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе

По ночам в палаточном лагере дежурит и автоцистерна МЧС. Костры, которые разводят паломники для обогрева и приготовления пищи, несут определенную угрозу для палаточного городка. Однако ситуация под контролем.

Третьи сутки на границе дежурят и волонтеры Красного Креста. Они были первыми, кто прибыл на границу еще в понедельник, 14 сентября.

После того как людей обогрели, внимание сконцентрировано на эпидемиологической обстановке в лагере и на помощи детям.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста:

Сложно им оказывать помощь. Мы столкнулись с этим впервые. У них есть определенные нормы и на питание, и на проживание, поведенческие особенности. Сложно что-то прогнозировать. Но с нашей стороны, со стороны государства делается все необходимое, чтобы максимально создать им пребывание комфортным, насколько это возможно.

В дополнение к палаткам на границу из Гомеля отправили четыре автобуса. В лагере налажено водоснабжение, вывоз мусора, установлены биотуалеты и организована работа автолавки. Иудейские общины обеспечивают поставки кошерного питания.

Александр Добриян:

Движение на границе сегодня наметилось в обе стороны. Помимо вновь прибывающих паломников есть те, кто берет тайм-аут – уезжает с границы на несколько часов или даже на один день, чтобы побыть в отеле, передохнуть и принять душ.

Белорусское законодательство позволяет проходить пункт пропуска в обе стороны неограниченное число раз. Процедура стандартна. Достаточно паспорта.

Элад Давид, паломник (Израиль):

Сейчас я еду в отель. Возможно, когда границу откроют, я вернусь. Завтра, наверное. Если не откроют границу, то я уеду, потому что Новый год. Я не хочу встретить его здесь – или в Умань, или дома.

Однако часть хасидов заявляют, что останутся до конца. Среди них Натан Раджуан. Новый год на могиле святого в украинской Умани он встречал 16 раз. В паломничествах коренной иерусалимец выучил русский язык. Он и сейчас верит, что граница откроется до наступления Нового года, но если этого не случится, тоже знает, что будет делать.

Натан Раджуан, паломник (Израиль):

Я буду здесь и все, я здесь буду, на границе. В праздник я буду здесь. Что я могу сделать? Почему Украина не пускает евреев? Почему?