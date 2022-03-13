«Я за этот период, наверное, постарела лет на 20». Украинцы продолжают прибывать в Беларусь

С начала военного конфликта белорусскую границу пересекли около тысячи украинцев. Постепенно налаживается маршрут одного из гуманитарных коридоров, который идет от Киева до Чернобыля и далее – в Гомельскую область. Но добираться до границы людям крайне сложно, не хватает транспорта и бензина, не стихают обстрелы. Семьи покидают свои дома практически без вещей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О судьбе вынужденных мигрантов, которые ищут спасения в Беларуси, расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Деревня Гдень – это буквально самый юг Беларуси. В 15 км от нее находится Чернобыль. Через эти две точки проходит маршрут одного из гуманитарных коридоров, который постепенно начинает работать и принимать жителей Киева и его пригорода. Жительница села Раковка Ольга вместе с мужем и сыном в дороге пробыла больше восьми часов. До этого семья пережила 14 дней в зоне боевых действий.

Ольга, жительница села Раковка (Украина):

У нас пропал свет на четвертый день. Вы поверьте, я уже от шока… Я никогда так долго голову не мыла, вы понимаете. Я за этот период, наверное, постарела лет на 20. Ребенку кушать нечего, у нас продукты купить негде. Все разгромлено, нигде ничего не завозится. Двигались к границе, несмотря на обстрелы. Маленький сын придавал решительности. С горькой усмешкой женщина вспоминает, что 3 марта должны были с семьей лететь на море. Спасения в Беларуси ищет и Екатерина, которая уехала из дома с мужем и тремя детьми.

Екатерина, жительница села Раковка (Украина):

Мы 15 дней без воды, мы 15 дней без газа, мы 15 дней без света, еды у нас – ну. Житель Гостомеля Николай пересек границу буквально за несколько часов до своего дня рождения. На глазах у мужчины слезы. Сам воевал в Афганистане, но такого никогда не видел.