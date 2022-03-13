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«Я за этот период, наверное, постарела лет на 20». Украинцы продолжают прибывать в Беларусь

13 марта 2022 17:32
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С начала военного конфликта белорусскую границу пересекли около тысячи украинцев. Постепенно налаживается маршрут одного из гуманитарных коридоров, который идет от Киева до Чернобыля и далее – в Гомельскую область. Но добираться до границы людям крайне сложно, не хватает транспорта и бензина, не стихают обстрелы. Семьи покидают свои дома практически без вещей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О судьбе вынужденных мигрантов, которые ищут спасения в Беларуси, расскажет Анна Корольчук.

«Я за этот период, наверное, постарела лет на 20». Украинцы продолжают прибывать в Беларусь-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Деревня Гдень – это буквально самый юг Беларуси. В 15 км от нее находится Чернобыль. Через эти две точки проходит маршрут одного из гуманитарных коридоров, который постепенно начинает работать и принимать жителей Киева и его пригорода.

Жительница села Раковка Ольга вместе с мужем и сыном в дороге пробыла больше восьми часов. До этого семья пережила 14 дней в зоне боевых действий.

«Я за этот период, наверное, постарела лет на 20». Украинцы продолжают прибывать в Беларусь-4

Ольга, жительница села Раковка (Украина):
У нас пропал свет на четвертый день. Вы поверьте, я уже от шока… Я никогда так долго голову не мыла, вы понимаете. Я за этот период, наверное, постарела лет на 20. Ребенку кушать нечего, у нас продукты купить негде. Все разгромлено, нигде ничего не завозится.

Двигались к границе, несмотря на обстрелы. Маленький сын придавал решительности. С горькой усмешкой женщина вспоминает, что 3 марта должны были с семьей лететь на море.

Спасения в Беларуси ищет и Екатерина, которая уехала из дома с мужем и тремя детьми.

«Я за этот период, наверное, постарела лет на 20». Украинцы продолжают прибывать в Беларусь-7

Екатерина, жительница села Раковка (Украина):
Мы 15 дней без воды, мы 15 дней без газа, мы 15 дней без света, еды у нас – ну.

Житель Гостомеля Николай пересек границу буквально за несколько часов до своего дня рождения. На глазах у мужчины слезы. Сам воевал в Афганистане, но такого никогда не видел.

«Я за этот период, наверное, постарела лет на 20». Украинцы продолжают прибывать в Беларусь-10

Николай, житель Гостомеля (Украина):
Полтора километра где-то от нас влупила ракета. Вот летняя кухня, наш частный дом, кухня отлетела.

В Беларуси Николай впервые, жаль, что при таких печальных обстоятельствах. Говорит, слышал о стране только хорошее – везде порядок, чисто, работают колхозы, которые в Украине в свое время сохранить не удалось. Сам покупал белорусские продукты в Киеве. Сейчас намерен все посмотреть своими глазами и решить, где оставаться жить дальше.

«Я за этот период, наверное, постарела лет на 20». Украинцы продолжают прибывать в Беларусь-13

Многие люди приехали без вещей – добраться куда-либо без своей машины невозможно, в итоге ловят попутные. В целях экономии бензина вместо чемоданов каждый автомобиль заполняют пассажирами. Пешком нести сумки десятки километров до границы тоже невозможно. Именно поэтому Красный Крест уже обсуждает с руководством области вопрос выделения помещения под склад для гуманитарной помощи. Продукты, питьевая вода, средства гигиены и спальные принадлежности. Все это предметы первой необходимости, которые должны быть в запасе. Сделать свой вклад в доброе дело может каждый – достаточно перечислить пожертвование. На благотворительный счет Красного Креста уже поступают взносы от общественных организаций и предприятий.

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# Беженцы # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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