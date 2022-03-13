«Чтобы люди могли в тепле находиться, могли выпить чай». Генеральный секретарь БОКК о помощи украинцам

Чтобы встречать уставших путников, Белорусский Красный Крест установил у границы импровизированный лагерь: палатку для приема пищи и обогреваемый модуль на 40 квадратных метров, с электричеством и горячей водой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Люди, которые приезжают с украинской стороны, могли нормально разместиться для того, чтобы зарегистрироваться. Для того, чтобы потом могли составить списки и дальше проводить уже по какому-то месту проживания, будь то общежитие или какой-то санаторий, который выделен для этих целей. И для того, чтобы люди могли в тепле находиться, могли выпить чай, съесть печенье, какие-то еще продукты необходимые мы будем довозить, здесь будут круглосуточно находиться сотрудники Белорусского Красного Креста, которые будут помогать и пограничникам, и сотрудникам МЧС.