«Чтобы люди могли в тепле находиться, могли выпить чай». Генеральный секретарь БОКК о помощи украинцам

Чтобы встречать уставших путников, Белорусский Красный Крест установил у границы импровизированный лагерь: палатку для приема пищи и обогреваемый модуль на 40 квадратных метров, с электричеством и горячей водой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чтобы встречать уставших путников, Белорусский Красный Крест установил у границы импровизированный лагерь: палатку для приема пищи и обогреваемый модуль на 40 квадратных метров, с электричеством и горячей водой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Люди, которые приезжают с украинской стороны, могли нормально разместиться для того, чтобы зарегистрироваться. Для того, чтобы потом могли составить списки и дальше проводить уже по какому-то месту проживания, будь то общежитие или какой-то санаторий, который выделен для этих целей. И для того, чтобы люди могли в тепле находиться, могли выпить чай, съесть печенье, какие-то еще продукты необходимые мы будем довозить, здесь будут круглосуточно находиться сотрудники Белорусского Красного Креста, которые будут помогать и пограничникам, и сотрудникам МЧС.
Здесь же люди могут получить одеяла, одежду и памперсы. С просьбой организовать комфортные условия приема украинцев к Красному Кресту обратились белорусские пограничники. Ночью на юге Беларуси сохраняются заморозки, а ожидать оформления документов можно около часа.
Красные палатки будут знаком мира и гарантией спокойствия. Под их куполом радушно встречают всех – от грудных детей до стариков. И не только. Украинцы не бросают своих питомцев – едут с попугаями, кошками и собаками.
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