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«Беларусь открыла границу – это хорошо». Представитель ООН проверил, как организован приём и пребывание украинцев

13 марта 2022 17:33
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Проверить, как организованы прием и условия пребывания украинцев, вынужденных бежать из страны, в Гомель приехал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мамо Мулусеу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Беларусь открыла границу – это хорошо». Представитель ООН проверил, как организован приём и пребывание украинцев-1

Мамо Мулусеу, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:
Обеспокоены вопросами украинских беженцев, которые могут, в принципе, приехать на территорию Беларуси. Беларусь открыла границу – это очень хорошо. И до сих пор они дают дополнительную защиту, регистрацию и так далее.

«Беларусь открыла границу – это хорошо». Представитель ООН проверил, как организован приём и пребывание украинцев-4

Он также обратил внимание, что пока количество прибывающих в Беларусь людей небольшое, но оно может увеличиться в разы. К этому в Гомельской области уже готовы. В санаториях и общежитиях региона забронирована тысяча мест для украинцев, которые будут искать убежища.

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# Беженцы # общество # Мулусеу Мамо # Анна Корольчук # Фотофакт

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