«Беларусь открыла границу – это хорошо». Представитель ООН проверил, как организован приём и пребывание украинцев

Проверить, как организованы прием и условия пребывания украинцев, вынужденных бежать из страны, в Гомель приехал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мамо Мулусеу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Проверить, как организованы прием и условия пребывания украинцев, вынужденных бежать из страны, в Гомель приехал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мамо Мулусеу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мамо Мулусеу, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:
Обеспокоены вопросами украинских беженцев, которые могут, в принципе, приехать на территорию Беларуси. Беларусь открыла границу – это очень хорошо. И до сих пор они дают дополнительную защиту, регистрацию и так далее.
Он также обратил внимание, что пока количество прибывающих в Беларусь людей небольшое, но оно может увеличиться в разы. К этому в Гомельской области уже готовы. В санаториях и общежитиях региона забронирована тысяча мест для украинцев, которые будут искать убежища.
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