«Беларусь открыла границу – это хорошо». Представитель ООН проверил, как организован приём и пребывание украинцев

Проверить, как организованы прием и условия пребывания украинцев, вынужденных бежать из страны, в Гомель приехал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мамо Мулусеу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мамо Мулусеу, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:

Обеспокоены вопросами украинских беженцев, которые могут, в принципе, приехать на территорию Беларуси. Беларусь открыла границу – это очень хорошо. И до сих пор они дают дополнительную защиту, регистрацию и так далее.