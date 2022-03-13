Дают работу и жильё. Как украинцы используют статус беженца в Беларуси?

Помимо крова и трехразового питания, украинцы могут получить и экстренную медицинскую помощь. Тем, кто запросит статус беженца или вид на жительство в Беларуси, предоставят работу и жилье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 18 человек уже заявили о таком желании. Среди них – Елена Халюк, мать четверых детей. Женщина планирует устроиться дояркой в деревне Усохская Буда. Она находится в 5 километрах от ее села. Сейчас для семьи готовят жилье.

Елена Халюк, жительница села Деревины (Украина):

Там много знакомых, друзей. Все как родные относятся. Детей будем оформлять тоже здесь, а дальше – время покажет, как оно будет. Но покуда все не восстановится в Украине, мы туда не поедем. Потому что дети – это все святое, что осталось в моей жизни. Я не переживаю за себя, я боюсь за свою семью. Детки для того родились, чтобы у меня была радость, помощь. А не для того, чтобы их кто-то пострелял, поубивал.

В санатории, где временно разместились прибывшие украинцы, сейчас около 80 человек. Каждый день к ним приезжают представители власти и Красного Креста, чтобы поговорить и узнать потребности людей.

Николай Васильков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проблемы какие-нибудь есть у вас, вот мы приехали с целью узнать, какие у вас трудности. Может, что-то надо на нашем уровне, более высоком подключиться... – Хочется с кем-то пообщаться, да. Потому что мы не знаем, что делать дальше. Родственников нет, чтобы забрали нас отсюда.