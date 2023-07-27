«Я вырос на хороших образцах музыки». Как соблюсти баланс между массовостью и тем смыслом, который хочешь заложить?

Мы слушали не только советскую эстраду, мы прекрасно знали и зарубежную эстраду. Я сейчас не говорю про дружественную нам итальянскую, французскую, даже шведскую ABBA мы тоже знали. Они все-таки победители «Евровидения», которое у нас всегда показывали. Но мы слушали и голоса, и позывные Севы Новгородцева, если кто помнит. «Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, Би, Би, Си». Это, в общем-то, до сих пор знакомая заставочка музыкальная. И были знакомы со всеми мировыми тенденциями в музыке. И наши музыканты, если послушать аранжировки «Песни года», вот с 1970-х, 1980-х годов, то я сейчас слушаю, и у меня мурашки, потому что таких музыкантов, наверное, больше нет. Если остались единицы, которые могут сделать такие оркестровки, которые так звучат, они звучат и фирменно, они звучат современно и для того времени, и для нынешнего времени. Вот есть чем гордиться, понимаете.

Ян Осин, певец, композитор, заслуженный артист России: Знаете, для меня критерий самый главный с самого начала моих первых творческих шагов был один – мне должно быть самому не стыдно за то, что я делаю. Во-первых, я вырос на очень хороших образцах музыки классической и эстрадной, потому что, разговаривая про Советский Союз, сейчас многие очень сильно передергивают информационную повестку, говорят, что все было закрыто, мы ничего не знали, да знали мы все прекрасно.

Ян Осин:

А что касается правильности, понимаете, в стране должна быть идеология. Вот я сейчас не про цензуру, хотя цензура тоже нужна, но я себе не представляю, например, в октябре или в ноябре 1941 года концерт Марлен Дитрих, например, на Красной площади или какой-то фестиваль рейнского вина на Выставке достижения народного хозяйства в Москве. Это не представить, понимаете? А я вот недавно сидел в кафе в одном красивом, древнем провинциальном городе в ожидании кофе, вдруг слышу, поет иноагент по радио песни про какие-то апельсины. Я подхожу и говорю: «Ребята, а как так получается? Эта дамочка льет грязь на нашу родину, а она у вас играет. Вы можете как-то...» А мы не можем выключить, это радио московское. Там Океан Ельзи играет, Земфира. Я говорю: ничего себе, как здорово. Понимаете, я даже записал название этой радиостанции. Я хочу через Народный фронт обратиться, чтобы провели проверку, ну что это такое? Зачем тогда статус иноагента? То есть люди, которые поливают мою родину грязью, вообще должны как-то за это нести хотя бы минимальную ответственность? А они в итоге уехали за границу, а продолжают получать свои отчисления из Российского авторского общества и из других организаций, которые транслируют их музыку.

Вот это вот странная ситуация, когда в стране война против нас идет, я сейчас про Россию говорю, и 50 с лишним стран против нас воюют своим вооружением, наемниками, санкциями, еще там чем-то. Да, ведь я сегодня был на Первом канале, в передаче «Время покажет», и об этом в том числе говорили. Вот эти все страны, бывшие наши союзники по Великой Отечественной войне, по Второй мировой, они сейчас воюют против нас. Они поставляют Украине эти ракеты дальнего действия. Они готовы поставить уже истребители, как я понимаю, раз об этом заговорили. А у нас в культурной среде такая вот расслабуха. У нас по-прежнему приглашают этого практически зиговавшего товарища, который «Слава Украине» отвечал где-то там в Эмиратах. Всяких других производных этой семьи. Ну то есть это вообще очень странно. Я никак не могу понять, когда у нас люди, отвечающие за идеологию, свою властную десницу наложат на всю эту ситуацию. Я думаю, что в Беларуси все нормально, и я даже уверен, что в Беларуси все нормально. За последние два года как-то наладилось, а вот у нас в стране почему-то есть какие-то проблемы.

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