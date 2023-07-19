«Я вдохновлялся объектом «Новая Голландия» в Питере». Посмотрите, как преобразилась набережная Дроздов

Набережная водохранилища Дрозды заиграла новыми красками. Работу по благоустройству и озеленению территории сотрудники «Зеленстроя» задумали еще в 2022 году.
Набережная водохранилища Дрозды заиграла новыми красками. Работу по благоустройству и озеленению территории сотрудники «Зеленстроя» задумали еще в 2022 году.
Наталия Литовская, начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства ПКУП «Минскзеленстрой»:
Осенью здесь начались посадки растений. Это многолетники. За счет многолетников мы сможем добиться цветения более продолжительного, чтобы оно длилось с начала весны и до поздней осени.
Алексей Свидерский, ведущий инженер садово-паркового хозяйства ПКУП «Минскзеленстрой»:
Много было высажено злаков как основных акцентов. Это было и вейник остроцветковый, мискантус китайский, элимус песчаный и другие. И было высажено много цветущих многолетников, красивых именно своим цветением– эхинацея пурпурная, колокольчик, герань гибридная.
Цветет и пахнет. Каждый год в цветочное оформление нашего города стараются привнести что-то новое, что будет радовать глаз. Ну и, конечно же, при создании очередного уличного образа никуда без изюминки.
Наталия Литовская:
Также в прошлом году здесь были выставлены новые вертикальные конструкции. В них мы посадили плетеные ивы, которые жители и отдыхающие сравнивают с пальмами. Также здесь будут установлены еще дополнительно четыре малые архитектурные формы в виде скамеек.
Алексей Свидерский:
По городу будут внесены небольшие изменения в существующие композиции, они будут дорабатываться и досаживаться.
Деревья, высажены необычным способом – с переплетением лозы. А инсталляцию с лебедями прекрасно дополняют розы. Вдоль водоема прокладывают еще и удобную тропинку.
Алексей Свидерский:
РСУ занималось строительством декоративного покрытия с морской галькой, по которому потом можно будет ходить, а управляющий центр делал непосредственно насаждения. Много черпается сначала из вдохновения. На самом деле я вдохновлялся объектом «Новая Голландия» в Питере. Я там это увидел и решил создать нечто похожее здесь.
Перед тем как реализовать творческую задумку, следует подготовить необходимый реквизит и наброски, а это процесс долгий и упорный.
Алексей Свидерский:
Сначала создаются эскизы, подбирается ассортимент растений, исходя из условий самого объекта. Если объект требует каких-то более устойчивых растений, выбираются более устойчивые. Многие насаждения требуют ухода, особенно в городе – нужен обильный полив и подкормки.
Здесь есть все: шорох ветра, легкий морской бриз и приятная атмосфера. Но нужно понимать, что декоративный эффект появится не сразу. Скорее всего, в 2024 году, когда многолетники подрастут.