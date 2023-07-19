«Я вдохновлялся объектом «Новая Голландия» в Питере». Посмотрите, как преобразилась набережная Дроздов

Набережная водохранилища Дрозды заиграла новыми красками. Работу по благоустройству и озеленению территории сотрудники «Зеленстроя» задумали еще в 2022 году.

Наталия Литовская, начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства ПКУП «Минскзеленстрой»: Осенью здесь начались посадки растений. Это многолетники. За счет многолетников мы сможем добиться цветения более продолжительного, чтобы оно длилось с начала весны и до поздней осени.

Алексей Свидерский, ведущий инженер садово-паркового хозяйства ПКУП «Минскзеленстрой»: Много было высажено злаков как основных акцентов. Это было и вейник остроцветковый, мискантус китайский, элимус песчаный и другие. И было высажено много цветущих многолетников, красивых именно своим цветением– эхинацея пурпурная, колокольчик, герань гибридная.

Цветет и пахнет. Каждый год в цветочное оформление нашего города стараются привнести что-то новое, что будет радовать глаз. Ну и, конечно же, при создании очередного уличного образа никуда без изюминки.

Наталия Литовская:

Также в прошлом году здесь были выставлены новые вертикальные конструкции. В них мы посадили плетеные ивы, которые жители и отдыхающие сравнивают с пальмами. Также здесь будут установлены еще дополнительно четыре малые архитектурные формы в виде скамеек.

Алексей Свидерский:

По городу будут внесены небольшие изменения в существующие композиции, они будут дорабатываться и досаживаться.