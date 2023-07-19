Как не стать жертвой воды? В МЧС напомнили главные правила безопасности. Это может спасти вашу жизнь

Вода не шутит, и для работников ОСВОД и МЧС наступили горячие дни, чтобы уберечь неразумные головы отдыхающих от неприятностей. О правильном поведении на реках и озерах поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасией Швайбович, официальным представителем Минского областного управления МЧС. Юлия Самусенко, ведущая:

Хочется сразу начать с цифр. Наверняка, они не очень позитивные, скорее, печальные. Поделитесь с нами. Только за минувшие выходные утонули 2 мужчин. Статистика от МЧС

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Действительно, практически каждый день с началом летнего сезона спасателям поступают сообщения от терпящих бедствие на воде. Только за минувшие выходные утонули двое мужчин в Копыльском и Воложинском районах. Мужчина в городе Борисове празднует свой второй день рождения, он был спасен работниками ОСВОД. Поэтому оперативная статистика действительно говорит о том, что необходимо быть предельно бдительными, отравляясь на отдых к воде. Какие самые частые причины трагедии?

Анастасия Швайбович:

Если мы говорим о взрослых, то, конечно, это безответственное отношение. Я думаю, не раз мы слышали о том, как необходимо себя вести у воды. То, что касается детской безопасности, здесь вопросы к взрослым. Почему допускают нахождение детей у водоемов одних? Это самый первый риск, который может привести к тому, что случится трагедия. Поэтому необходимо быть максимально бдительным взрослым – это не допускать распить алкоголя, поскольку он снижает бдительность и, конечно, заботиться о детях. Мы несем за них ответственность, мы их гарант, и необходимо делать все, чтобы отдых закончился только хорошим настроением. Юлия Самусенко:

Как проходит само патрулирование водоема, где находятся эти самые спасательные станции? Как проходит патрулирование водоемов и спасение утопающих?

Анастасия Швайбович:

Ежедневно работники МЧС, ОСВОД, также принимают участие и работники внутренних дел, отправляются для патрулирования. Это не только специально оборудованные места, но и в том числе места, где образуются стихийные пляжи, именно там зачастую и происходят трагические случаи. Мы беседуем, объясняем, направляем на ближайший специально оборудованный пляж. Каждый из нас должен понимать, что именно на этом пляже максимально организовано все для безопасного отдыха, обследовано дно, там, как правило, дежурят спасатели ОСВОД и сделано все максимальное для комфорта. Александр Стасевич, ведущий:

А как происходит помощь спасателей? Анастасия Швайбович:

Если мы говорим о местах, где спасательная станция, то, как правило, осуществляют непосредственно патрулирование работники ОСВОД либо наши работники МЧС также помогают. Можно стать свидетелем непосредственно такой ситуации. Либо слышат крики о помощи, зовут нередко и сами терпящие бедствие. И, конечно же, очевидцы. Почему мы и говорим, что если вы отправляетесь в какой-то углубленное место, где только вы одни отдыхаете, то это также вероятность того, что, если вдруг что-то пойдет не так, вам смогут помочь либо сами очевидцы, либо вызвать спасателей. Если вы забираетесь максимально в место, где никого нет, то вы со своей безопасностью и с рисками остаетесь один на один. Юлия Самусенко:

Как проходит профилактика? Я слышала, что даже привлекаются квадрокоптеры, вертолеты. Так ли это? Профилактика от МЧС. Какие спецсредства привлекают?

Анастасия Швайбович:

Да, действительно, в этом сезоне, как и ранее, привлекается авиация, и мы использовали в том числе квадрокоптеры. Чтобы максимально охватить людей, устанавливаются громкоговорящие устройства и таким образом передаются правила безопасности. Естественно, это привлекает внимание отдыхающих, кто-то снимает это на телефон, делает сторис. Конечно же, это говорит о том, что они небезразличны, они услышали тот посыл, который дают спасатели. Естественно, это приводит к снижению риска возникновения чрезвычайной ситуации на воде. Александр Стасевич:

Мы с компанией собираемся поехать на отдых на речку, на шашлыки. Мне нужно знать, что нам брать с собой, что не брать, как вести себя, опять же, у водоема. Может, есть какие-то универсальные правила? Универсальные правила безопасности поведения на воде для детей и взрослых

Анастасия Швайбович:

Самое важное, с чего необходимо начать организовывать свой отдых, – это посмотреть интерактивную карту на сайте МЧС. Там вы узнаете, где есть специально оборудованные места. Нередко именно там уже есть и приспособления для приготовления шашлыка. То, что касается розжига, то обращаем внимание, что необходимо использовать только специальную жидкостью, ни в коем случае не использовать бензин и другие легко воспламеняющиеся жидкости. Нередко это приводит к тому, что люди попадают в больницу. Поэтому необходимо взять собой багаж знаний, убедиться в том, что место специально оборудованное. Взять собой воду, если жаркая погода, защитить нашу голову, взять собой кепку или панаму. Что касается детей, обращаем внимание, что необходимо постоянно их контролировать, с маленькими детьми быть на расстоянии вытянутой руки. Не где-то на берегу готовить шашлык, а находиться на расстоянии вытянутой руки, непосредственно в водоеме, чтобы быстро среагировать. Юлия Самусенко:

Какие правила непосредственно купания? Как нужно входить в воду и выходить из нее правильно? Анастасия Швайбович:

Хороший вопрос, потому что действительно нельзя прыгать с дамб, мостов и пристаней. Давайте обратим на это внимание. Это небезопасно и может привести к травмированию. Заходить в воду необходимо плавно, ни в коем случае не подавать ложные сигналы бедствия, потому что в тот момент, когда на это будут реагировать работники ОСВОД, помощь действительно может кому-то потребоваться. И самое важное – не заплывать за буи. Хотелось бы здесь обратить внимание, что нередко люди используют надувные матрасы, которые создают такую мнимую бдительность безопасности. Если мы говорим, например, о реке, его может очень легко унести течением на небезопасное расстояние, он может легко перевернуться, поэтому обратите на это также внимание. Юлия Самусенко:

Мне кажется, еще очень важно заходить в воду в трезвом состоянии, иначе потом уже и море по колено. Самое главное правило – заходить в воду в трезвом состоянии

Анастасия Швайбович:

Это самое главное правило, о котором мы говорили. Если вы употребляете алкоголь, то, к сожалению, на этом отдых в воде для вас закончен. Александр Стасевич:

Насчет матрасов я понял, насчет алкоголя тоже, а чем отличаются правила для взрослых и детей? Анастасия Швайбович:

Для взрослых самое главное не считать себя героем, не идти на неоправданный риск, не делать это в состоянии алкогольного опьянения. Что касается детей, это без разрешения родителей не заходить, но родителям – смотреть во все оба глаза, желательно, чтобы родитель был не один. И контролировать детей, чтобы без них ни ногой. Юлия Самусенко:

Но если все-таки произошла ситуация, когда мы видим, человек тонет, ему нужна помощь. Что делать? Что делать, если стали свидетелем трагедии на воде?