«Люди устали от глянцевой лжи». Рассказываем, какие фотографии сейчас в тренде

По статистике 80 % женщин чувствуют неуверенность, видя идеальные фотографии в соцсетях, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. И по той же статистике половина всех фотографий в Сети отфильтрованы. Сегодня ретушь – это не студийная привилегия, а функция по умолчанию. Красота становится стандартом. Нереальным, но обязательным.

Виктория Протас, кризисный психолог:

Огромный процент девочек редактируют свои селфи, накладывают фильтры, потому что это тренд, тренд идеальной кожи, безморщинистое лицо. Здесь вопрос тренда. Если бы вокруг было принято, что мы стареем, что мы становимся другими, происходило бы принятие, возможно, этого было бы меньше. Сейчас и идет вся ситуация к тому, что мы все-таки примем. Если раньше было модно накачивать губы, делать ресницы, вкалывать везде ботокс уже в 25 лет, сейчас немножко другая тенденция.

Сегодня на первый план выходит новый тренд – натуральность и искренность. Люди устали от глянцевой лжи и хотят видеть фото с настоящими эмоциями без ретуши и купюр.