«Мне, простому белорусскому парню, не слабо». Рэпер Серёга пожал руку Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Единство белорусского народа в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии. Об этом заявил Президент, принимая участие в празднике Купалье в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год в начале июля на берегу Днепра собираются тысячи славян. Стоит отметить, что история этого фестиваля не прерывалась, несмотря ни на пандемию, ни на политическую турбулентность.

В 2021 году гостей не меньше, впрочем, как и мастеров, которые, несмотря на очень жаркую погоду, приехали, чтобы удивить гостей талантами и добавить еще больше национального колорита народному празднику.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Кульминацией Купалья в Александрии стал праздничный концерт. В 2021 году на сцену поднимались лишь те артисты, которых выбрали сами жители агрогородка.