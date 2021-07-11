«Мне, простому белорусскому парню, не слабо». Рэпер Серёга пожал руку Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Единство белорусского народа в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии. Об этом заявил Президент, принимая участие в празднике Купалье в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Единство белорусского народа в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии. Об этом заявил Президент, принимая участие в празднике Купалье в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый год в начале июля на берегу Днепра собираются тысячи славян. Стоит отметить, что история этого фестиваля не прерывалась, несмотря ни на пандемию, ни на политическую турбулентность.
В 2021 году гостей не меньше, впрочем, как и мастеров, которые, несмотря на очень жаркую погоду, приехали, чтобы удивить гостей талантами и добавить еще больше национального колорита народному празднику.
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Кульминацией Купалья в Александрии стал праздничный концерт. В 2021 году на сцену поднимались лишь те артисты, которых выбрали сами жители агрогородка.
Так, вместе с белорусскими звездами Анатолием Ярмоленко, Александром Солодухой, Викторией Алешко и Русланом Алехно свои хиты исполнили и народный артист России Олег Газманов, а также рэпер Серега.
Кстати, артист не ограничился лишь выступлением.
Серега, рэпер:
Не по этикету, но Гордону можно было, а мне, простому белорусскому парню, не слабо.
Врут! Не только в Центральной, и в Восточной, и в Западной тоже!