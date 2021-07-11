Прямой эфир

«Мне, простому белорусскому парню, не слабо». Рэпер Серёга пожал руку Александру Лукашенко

11 июля 2021 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Единство белорусского народа в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии. Об этом заявил Президент, принимая участие в празднике Купалье в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне, простому белорусскому парню, не слабо». Рэпер Серёга пожал руку Александру Лукашенко -1

Каждый год в начале июля на берегу Днепра собираются тысячи славян. Стоит отметить, что история этого фестиваля не прерывалась, несмотря ни на пандемию, ни на политическую турбулентность.

«Мне, простому белорусскому парню, не слабо». Рэпер Серёга пожал руку Александру Лукашенко -4

В 2021 году гостей не меньше, впрочем, как и мастеров, которые, несмотря на очень жаркую погоду, приехали, чтобы удивить гостей талантами и добавить еще больше национального колорита народному празднику.

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»

Кульминацией Купалья в Александрии стал праздничный концерт. В 2021 году на сцену поднимались лишь те артисты, которых выбрали сами жители агрогородка.

«Мне, простому белорусскому парню, не слабо». Рэпер Серёга пожал руку Александру Лукашенко -7

Так, вместе с белорусскими звездами Анатолием Ярмоленко, Александром Солодухой, Викторией Алешко и Русланом Алехно свои хиты исполнили и народный артист России Олег Газманов, а также рэпер Серега.

«Мне, простому белорусскому парню, не слабо». Рэпер Серёга пожал руку Александру Лукашенко -10

Кстати, артист не ограничился лишь выступлением.

«Мне, простому белорусскому парню, не слабо». Рэпер Серёга пожал руку Александру Лукашенко -13

Серега, рэпер:
Не по этикету, но Гордону можно было, а мне, простому белорусскому парню, не слабо.

Врут! Не только в Центральной, и в Восточной, и в Западной тоже!

# Фестиваль # общество # Александр Лукашенко # Серёга # Сергей Пархоменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил работников налоговых органов
11 июля 2021 11:57

Александр Лукашенко поздравил работников налоговых органов

Почему так важен полив огурцов в жару и как увеличить урожай ремонтантной малины?
11 июля 2021 11:54

Почему так важен полив огурцов в жару и как увеличить урожай ремонтантной малины?

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»
11 июля 2021 11:48

Александр Лукашенко в Александрии: «Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков»