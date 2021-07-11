Серёга в Александрии: «Я дал свой концерт в рамках антисанкционных мер. Это только начало»

Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей многие из них подверглись буллингу и хейту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Пархоменко (Серега), хип-хоп исполнитель:

Да, в первый раз, и мне очень понравилось. Дело не в том, что это родина Президента. Дело в том, что здесь просто красиво и создана атмосфера. Это же родина не только Президента, но и родина других граждан Беларуси. Правильно?

Я поддерживаю эту страну, потому что я ее люблю. Я как человек, поездивший много где, имею возможность сравнивать, потому что многие из тех, кто живет здесь, особо нигде не ездили, ничего не видели, не понимают, как оно может быть иначе.

Человек, который выступает бесплатно, артист – это патриот. Потому что некоторые, допустим, бесплатно, но за бутерброды. Я клянусь, я даже бутерброды не взял и не возьму в это трудное, тревожное для родины время. Я дал свой концерт в рамках антисанкционных мер. Это только начало, потому что будут антисанкционные туры с моим участием.