«Очень здоровский праздник». Представители СК поздравили с Новым годом детей в третьей больнице Минска

Новости Беларуси. Забота о каждом ребенке. Волшебство в жизни маленьких белорусов продолжают нести участники благотворительного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Наши дети» прошла в Гомельском городском социально-педагогическом центре Море эмоций 24 декабря подарили тем, кто это предновогоднее время проводит в больничной палате. Поверить в чудо маленьким пациентам помогли представители Следственного комитета.

Глава ведомства Иван Носкевич приехал с подарками в третью городскую детскую больницу Минска. Гостей с порога пригласили поучаствовать в интерактивных конкурсах и викторинах.

Вадим Сосновский, пациент 3-й городской детской клинической больницы Минска:

Я в костюме Деда Мороза. Дружно мы его встречаем, мы большие с ним друзья, но поить горячим чаем гостя этого нельзя!

Инна Сидорович, мама пациента 3-й городской детской клинической больницы Минска:

Очень здоровский праздник. Это наш первый Новый год, первая елка. У ребенка восторг, у меня тоже.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Мы уже много лет посещаем третью детскую больницу, здесь встречаемся с детишками, дарим им подарки, общаемся с ними, поднимаем им настроение. Надо четко понимать, что главный подарок под елкой для ребенка – это, конечно же, его крепко здоровье. Здоровье родных, близких, родителей – всех тех, кого они любят.