«Очень здоровский праздник». Представители СК поздравили с Новым годом детей в третьей больнице Минска

Новости Беларуси. Забота о каждом ребенке. Волшебство в жизни маленьких белорусов продолжают нести участники благотворительного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Забота о каждом ребенке. Волшебство в жизни маленьких белорусов продолжают нести участники благотворительного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция «Наши дети» прошла в Гомельском городском социально-педагогическом центре
Море эмоций 24 декабря подарили тем, кто это предновогоднее время проводит в больничной палате. Поверить в чудо маленьким пациентам помогли представители Следственного комитета.
Глава ведомства Иван Носкевич приехал с подарками в третью городскую детскую больницу Минска. Гостей с порога пригласили поучаствовать в интерактивных конкурсах и викторинах.
Вадим Сосновский, пациент 3-й городской детской клинической больницы Минска:
Я в костюме Деда Мороза. Дружно мы его встречаем, мы большие с ним друзья, но поить горячим чаем гостя этого нельзя!
Инна Сидорович, мама пациента 3-й городской детской клинической больницы Минска:
Очень здоровский праздник. Это наш первый Новый год, первая елка. У ребенка восторг, у меня тоже.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Мы уже много лет посещаем третью детскую больницу, здесь встречаемся с детишками, дарим им подарки, общаемся с ними, поднимаем им настроение. Надо четко понимать, что главный подарок под елкой для ребенка – это, конечно же, его крепко здоровье. Здоровье родных, близких, родителей – всех тех, кого они любят.
Каждый ребенок, помимо положительных эмоций, получил сладкие подарки. А врачи отметили, что эта встреча помогла детям на время забыть о недугах – у некоторых даже улучшилось самочувствие.