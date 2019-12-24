Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне

Новости Беларуси. Медицина с иракским акцентом в белорусской глубинке. Молодой медик Хашим из Ирака после окончания Минского медуниверситета на интернатуру уехал в обычную районную больницу в Копыле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатывать распределение и вовсе мечтает в сельской амбулатории. Почему иностранец предпочёл Ближнему Востоку деревенские пасторали, узнавала Вероника Гришкова.

Вероника Гришкова, корреспондент:

Профессия врача в Беларуси всегда была очень престижной, а особенно здесь, в глубинке. А потому появление нового специалиста остаться незамеченным не может. И уж тем более не осталось без внимания появление в Копыльской больнице студента-медика из Ирака. Хишам не только лечит хорошо и завоевал доверие пациентов. Но и парень теперь свой – с местной пропиской.





Это сегодня доктор Хишам – местная знаменитость и уверенно выдаёт рекомендации на чистом русском, но всего 10 лет назад он прилетел поступать в медуниверситет в Минск, с трудом понимая, где это место искать на карте.





Аль Ширифи Хишам али Хуссейн, врач-терапевт Копыльской центральной районной больницы:

Два года – это такой холод и такой мороз. Больше 30 сантиметров мороз и снег. А я не готовился ни к чему, был в лёгкой одежде. Реально был только в костюме, и всё. И туфлях.

Было и голодно – готовить Хишам не умел (в Ираке это привилегия женщин), но спасли знакомые земляки – они тут же накормили «бульбой». Это его первое слово на мове, а дальше он пошёл на языковые курсы, полюбил драники и белорусскую девушку из глубинки. Тогда и решил – Беларусь отныне второй дом.





Аль Ширифи Хишам али Хуссейн:

Мы раньше жили в Минске, снимали очень дорого. У нас ещё родился сын. Поэтому стало тяжеловато в Минске, поэтому приехали сюда. Жильё хотя бы не будем платить в Минске.

Новоселье отметили в Новосёлках, обосновались дружной семьёй в фамильном гнезде. Интерн-иностранец с гордостью показывает фото родных и близких.

С такой же гордостью говорят о новом сотруднике и его коллеги. С восточной деликатностью и доброжелательностью принимает Хишам пациентов, а потому к нему уже выстраиваются очереди за советом и рекомендациями.





Елена Шиманская, медсестра отделения профилактики Копыльской центральной районной больницы:

Внимательный, посоветует всегда. С коллегами всегда внимательный, вежливый. Любят, конечно, приходить люди посоветоваться с ним.