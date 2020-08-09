Погрешность не более 5%. Экзитпол на выборах Президента проводят две организации

Новости Беларуси. Максимально точно спрогнозировать итоги президентских выборов. Экзитпол 9 августа проводят две организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие опросы во время электоральной кампании – распространённая в мире практика. Так, исследование специально для телеканала СТВ проводит Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ. «Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования

Без малого 300 специалистов опрашивают избирателей в Минске и в Минской области на более, чем 150 участках. Также свою работу начал и национальный экзитпол. Его проводит Молодежная лаборатория социсследований по всей стране. Для них это уже третья президентская кампания. Ирина Лашук: Бич этих выборов – огромное количество различных опросов, «голосовалок» совершенно неграмотных