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Погрешность не более 5%. Экзитпол на выборах Президента проводят две организации

09 августа 2020 06:33
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Новости Беларуси. Максимально точно спрогнозировать итоги президентских выборов. Экзитпол 9 августа проводят две организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погрешность не более 5%. Экзитпол на выборах Президента проводят две организации-1

Такие опросы во время электоральной кампании – распространённая в мире практика. Так, исследование специально для телеканала СТВ проводит Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ.

«Готовность 100-процентная, настроение хорошее». В Беларуси открылись участки для голосования

Погрешность не более 5%. Экзитпол на выборах Президента проводят две организации-4

Без малого 300 специалистов опрашивают избирателей в Минске и в Минской области на более, чем 150 участках. Также свою работу начал и национальный экзитпол. Его проводит Молодежная лаборатория социсследований по всей стране. Для них это уже третья президентская кампания.

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Погрешность не более 5%. Экзитпол на выборах Президента проводят две организации-7

Методика проведения опросов основана на международном опыте. По словам специалистов, погрешность в таких исследованиях не превышает 5 %. Контролировать проведение экзитполов на выборах будут международные и национальные эксперты. Результаты станут известны после закрытия избирательных участков. 

# Выборы в Беларуси # общество # Фотофакт

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